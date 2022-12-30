為推動廢棄物源頭減量政策，環保署去年頒布「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，若明年起未訂循環便當要機關首長或指定人員核定才能訂便當，但據統計，至今僅約24％單位申報使用循環便當，更有6成公部門喊「供應商難找」，環保署表示，目前已有1533家餐飲業者加入供應餐點，目前也與餐飲公會、團膳業者、便利商店討論等擴大供應端，預估若實施可年減逾300萬個一次性使用廢棄物。

據環保署統計，今年6月至11月的試辦期間內，有2000個以上行政院所屬機關學校熱烈響應推動，使用約17萬個循環容器餐點、超過125萬人次不使用包裝飲用水，減少一次用便當盒及瓶裝水垃圾量。

但仍有許多行政機關未使用循環餐具，經統計，未使用循環餐具比例達近半，環保署資源回收管理基金管理會執秘王嶽斌表示，經瞭解困難原因多數反映未有合適循環餐盒供應商，因此環保署擴大供應鏈，如只要使用循環餐具業者提供聯絡方式就會公告在一次用產品源頭減量宇導網及環境即時通APP上找到，目前也與餐飲業公會及團膳業者討論供餐事宜，也向連鎖便利商店洽談。

王嶽斌提及，除了擴大供應端外，考量部分業者可能認為目前僅公部門有需求，因此購買循環餐具意願不高，因此也將透過「綠色辦公」並將此納入評鑑內，鼓勵私部門業者也來訂購循環餐盒，讓餐飲業者更有意願購置循環便當盒，加入供應行列。

也有部分公部門業者反映「買便當的預算未增加」，找業者難度高，王嶽斌說，循環餐盒成本的確比一次用餐具高，因此若有購買便當需求應要適度反映成本，也應適當提高預算，並考量是否確實有誤餐需求，否則也可採視訊會議、西點餐盒或餐券等方式。