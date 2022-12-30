三一東林(3609)召開法說會，由董事長陳睿謙主持，疫情、交貨窘境緩解，董事長看好大陸市場發展，對明年交貨、營運可望會有完整性改善，台灣方面，交貨、營運估將穩定發展，整體認為明年將會是很值得期待的一年。

三一東林的轉型之路，公司這兩年把傳統、零件、代工的公司轉型為品牌、通路、服務為導向，三一東林(HEP)源自歐洲、服務亞洲、行銷放眼全球，公司兩大動能為，電子科技事業群，提供各項電光源裝置驅動點燈及穩定電流產品之生產；汽車科技事業群，改裝品牌成車銷售、維修與保養，及客製化套件改裝服務。

主營業務占比，電子科技事業群占70%，為LED電子式驅動器、居家軌道系統(2023年)；汽車科技事業群占27%，為頂級改裝品牌成車經銷、客製化套件改裝加服務、售後維修保養、自有品牌成車銷售(2023年)；其他占3%。

三一東林今年受到疫情拖累交車、交貨不如預期順利，三一東林前三季營業收入6.30億元，年增15.89%，營業毛利1.32億元，年減2.21%，毛利率21.08%，年減3.9個百分點，營業損失0. 43億元，營業利益率-6.94%，轉虧年減7.17個百分點，本期淨損0.49億元，淨利率-7.80%，累計每股虧損1.55元，相較去年同期的虧損0.10元，虧損擴大。不過每股淨值仍是增加，今年九月底為16.87元，相較去年12月底的14.48元成長。董事長陳睿謙也強調，明年交貨、營運可望會有完整性改善。

三一東林11月營收0.55億元，年減7.35%、月增15.70%；前11月營收7.34億元，年增7.54%。

三一東林副總江怡憬表示，亞洲貨幣貶值確實影響到營收，如今年營收因此減少1500萬元。而今年第三季負債比51%，負債比將以營運狀況調整減債，單季應收帳款0.72億元，其回收性仍屬安全。

今年第三季存貨2.25億元，大部分為電子方面，約1.5億元是台灣到歐洲要海運兩至三個月庫存、部分也包含珠海廠原物料存貨。

三一東林各產品毛利率區間，汽車5-8%、電子25-30%，今年整體毛利率下滑至18%，主要是汽車類有壓。

明年主力還是電子、汽車，汽車版圖因上海市場助陣，創造新的市場，明年會有顯著提升營運，董事長看待明年展望，認為明年會是很值得期待的一年，不論市場性、產品性，因這一兩年深度學習，相信鎖定的客戶可望有很大成長力度，台灣方面，交貨、營運估將穩定發展。

董事長也強調，新改裝車不影響原廠保固，且公司是唯一一間改裝場在台灣保險全面投保，並所有產品都是歐盟法規認證。

三一東林上海汽車展間、Mobius居家軌道系統台中總部明年春節年後將陸續亮相，電子、汽車版圖可望更加壯大，不過後續仍持續擴展據點，公司表示，目前沒有這樣打算。