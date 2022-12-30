民眾黨中央評議委員會主委林恕暉近期火力全開，不僅卸下民眾黨立委賴香伶國會辦公室主任一職，痛斥黨內制度不全、問題叢生，他30日再宣布辭去中評會主委一職外，並解除「終身黨員」身份，正式退出民眾黨。對此，民眾黨表示尊重，林恕暉諸多評論都未循黨內機制了解、溝通，逕自對外表達錯誤言論，令人深感遺憾。

林恕暉稍早在臉書指出，他將想法公開，無非希望民眾黨能反省改革，成為進步的第三勢力政黨，卻有許多黨內同志難以認同；而九合一選舉結束後，他再回頭檢視發現，黨高層的作為與當年標誌的理想，漸行漸遠，「顯然，我們到了該分手的時候。」

林恕暉指控，很遺憾在黨高層威權作風下，重要事件處理越來越不能討論，黨團7點半晨會越來越制式僵化、變得「無聊」，黨的走向與當年標舉公開透明、民主參與理想差距擴大，內鬥卻更加劇烈，這與他「民主改革」的從政理想已完全背離，黨部成員更背負高額黨職分攤金，使人力不從心、落入金錢陷阱。

對此，民眾黨發表聲明，尊重林恕暉發表退黨言論，卻也直指林恕暉近期對黨內事務諸多評論，未循黨內機制了解、溝通，逕自對外表達錯誤言論，民眾黨對此深感遺憾。「民眾黨感謝林恕暉先生這幾年的付出，祝福他未來路更寬。」