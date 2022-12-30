嘉義市長黃敏惠鼓勵大家搭乘「幸福巴士」好生活。（廖素慧攝）

嘉義市3條幸福巴士啟動，採用7人座小巴，市區及偏郊好行駛。（廖素慧攝）

嘉義市政府為促進淨零排放及交通平權，即日起推出「樂活1路」、「樂活2路」及「趣淘3路」共3條幸福巴士路線，提供偏郊民眾使用公共運輸，1小時1班次，每日20班次，明年6月30日以前持電子票證可免費搭乘體驗。

市府交通處表示，由於郊區及市中心道路狹窄，大客車通行不易，3條幸福巴士都是6＋1人座的營業小客車，並有比照復康巴士的無障礙設施，以及伸縮電動踏板，全齡全民都可用。

車輛外型與名設計師Smart合作，彩繪諸羅樹蛙及海豚，象徵海中精靈將帶領乘客在城市叢林間漫遊，造型吸睛。

市府交通處表示，幸福巴士每1小時1班次，「樂活1路」由林森盧義路口行經嘉義火車站至紅瓦里社區，另有「樂活1-1路」由文雅里社區發車，每日10班次；「樂活2路」由竹村里活動中心發車，經嘉義火車站後至興村里五港宮，每日20班次，主要行經長照關懷據點、醫療院所、重要場站等。

「趣淘3路」由文雅里發車，行經民族路至奉天宮，主要行經旅宿及搭配台灣好行光林我嘉線，每日20班次。幸福巴士也有預約機制，民眾有需求，最晚於搭車前一日下午5時以前預約，詳情可洽詢市府交通處網頁。

市長黃敏惠表示，嘉義市過去4年市區公車升級為電動公車，並提升服務品質，如今市民也會使用紅黃綠3大公車幹線，搭乘人次逐年成長，全新的「幸福巴士」上線後，讓偏郊、市區也好搭車，身障朋友、長輩要就醫也可以搭用，讓嘉義市成為全齡共享、世代宜居的城市。