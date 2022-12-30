麗寶樂園渡假區繼今年暑假推出LINE FRIENDS主題房、主題車廂外，搶在年底壓軸推出全球唯一且出國也玩不到的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」，在園區內打造700坪空間、LINE FRIENDS明星們的「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及熊大、兔兔限定週邊「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」讓粉絲們搶佔先機，完成人生必遊夢幻清單。

全球唯一「熊大的麗寶小鎮」，於今日12/30(五)正式開幕。麗寶樂園20年來首次與超人氣IP明星聯手打造專屬數位聲光互動園區，用園中園概念讓遊客入園就能夠一次體驗雙樂園。今(12/30)日於麗寶樂園渡假區內的「熊大的麗寶小鎮」舉辦開城記者會，由麗寶樂園渡假區陳志鴻董事長主持、LINE FRIENDS台灣團隊負責人李受珍、野獸國楊詠喨董事長與營運團隊、Trip.com詹馨恩總監…..等貴賓都到場出席，記者會現場更邀請到超高人氣LINE FRIENDS明星熊大鎮長及兔兔一起打開城門上象徵喜氣的紅色緞帶，正式開城迎接遊客的到來。

超大互動式溜滑梯滑過去有驚喜。(戴志揚翻攝)

豐富拍照區讓遊客拍好拍滿。(戴志揚翻攝)

全球唯一熊大的麗寶小鎮登場。(戴志揚翻攝)

麗寶樂園渡假區表示麗寶身為台灣規模最大的休閒渡假區，不惜耗費鉅資，與國際知名IP聯手合作，本次合作案最大的亮點正是700多坪全新打造「熊大的麗寶小鎮」。可愛又帶點復古的英倫式建築外觀與活潑大方的藍白配色完美融合，加上小鎮內的靈魂人物熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星，打造震撼人心且如臨其境的體驗互動區賦予遊客嶄新玩樂體驗。

喜愛LINE FRIENDS的粉絲必訪景點曝光。(戴志揚翻攝)

熊大的麗寶小鎮正式曝光。(戴志揚翻攝)

「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，擁有超吸睛的四大亮點。亮點一、700坪七種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，藉由EPSON投影設備，遊客可以盡情的在投影的環境中探索、互動、感受沉浸式的聲光體驗。

亮點二、由熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星為主的七大互動主題區有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」「饅頭人藝術家」藉由互動打造專屬您的客製畫像、及可以與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」等七大互動主題區，分別著不同的驚喜等你來蒐集。

亮點三、從熊大的麗寶小鎮建築外觀到園區內，每個小角落都有大型的LINE FRIENDS明星出沒，幾乎零死角的拍照打卡景點，讓你一踏入小鎮記憶體就被秒殺、快門按不停。

亮點四、相機先吃！「Food Court 美食區」推出一系列LINE FRIENDS明星造型餐點有熊大、兔兔、莎莉奶酪(售價99元)、大小朋友都愛的熊大霜淇淋(售價99元)、超萌Q令人捨不得吃掉的熊大、兔兔造型機蛋糕(售價70元)、好吃又可以蒐藏的熊大造型爆米花桶(售價799元)還有一定要買的「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」熊大、兔兔商品一應俱全。讓大小朋友能在「熊大的麗寶小鎮」收穫嶄新的笑容，來到這裡與熊大、兔兔開啟夢幻回憶篇章。