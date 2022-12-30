萬眾期盼的高雄2023跨年《亞灣未來市演唱會》推出全台跨年史上首座「雙面舞台」，舞台視野可達260度，舞台6座懸吊式柱狀LED螢幕，配搭精心設計燈光，給民眾全新視覺饗宴，嘻哈男團「影子計劃」30日前往雙面舞台彩排，也吸引許多民眾圍觀。

嘻哈男團「影子計劃」30日前往雙面舞台彩排，也吸引許多民眾圍觀。（洪浩軒攝）

新生代饒舌男團「影子計劃」出道4年吸粉無數，歌曲《戀曲2020》在YouTube創下超過1513萬次點閱，去年推出的專輯《Take A Breath》更入圍金曲獎最佳演唱組合及金音獎最佳嘻哈專輯，這次登上雙面舞台，將帶給粉絲們雙倍的視覺饗宴。

嘻哈男團「影子計劃」30日前往雙面舞台彩排，也吸引許多民眾圍觀。（洪浩軒攝）

影子計劃表示，由於他們也是首度登上雙面舞台，心情上既緊張又興奮，這次預計一半演出朝「未來式」舞台，一半演出朝「進行式」舞台，在他們還沒看到舞台前，都是用想像或畫在紙上來模擬演出，雖然比較費心，也擔心呈現效果不如預期，但都是很有趣的過程。

嘻哈男團「影子計劃」30日前往雙面舞台彩排，也吸引許多民眾圍觀。（洪浩軒攝）

高市府新聞局長項賓和表示，影子計劃是高雄本土的饒舌樂團，3位團員都是高雄人，期望在雙面舞台6座懸吊式柱狀LED螢幕，以及精心設計的燈光下，能夠帶來精彩演出，讓民眾有個難忘的跨年夜。