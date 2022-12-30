2022年開始倒數計時，金管會公布2023年元月新制。金管會指出，2023年元旦將上路六大新制，包括：開辦2023年度保單借款優惠利率紓困方案、百億級上市櫃公司年度終了75日內要公告財報、上市櫃公司須提供英文年報、會計師事務所公布透明度報告、放寬適用「鼓勵境外基金深耕計畫」優惠措施的認可期間、鬆綁外資持有台股作為擔保品預計第一季上線。

金管會指出，國內壽險公司在2023年1月1日至3月31日期間，就經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，在保單借款新台幣10萬元額度內提供為期3年的優惠年利率。符合條件的保戶均可申請，實際優惠人數須視提出申請並經壽險公司審核通過的保戶人數而定。據金管會統計，2022年1月1日至3月31日壽險公司核准辦理保戶人數計4,343人。

第二，為提升資訊揭露及時性，金管會在2021年4月修法，縮短上市櫃公司年度財報申報期限，2023年上路。「實收資本額達100億元」的上市（櫃）公司於年度終了後75日內要公告申報前一年度財務報告，增進上市櫃公司財務資訊公告申報之及時性，避免資訊空窗期過長，金管會預估，我國上市（櫃）公司的現有及潛在投資者均可受惠。

第三、金管會指出，為提升資訊公平性、吸引外資，「全體上市及6億元以上之上櫃公司」均應提供英文年報及股東會議事手冊，以利外資行使股東權益，吸引國際資金持續投入我國資本市場，提升資訊公平性並吸引國際資金。

第四、為提升我國審計品質的透明度，2023年起會計師於事務所網站公告其會計師事務所透明度報告，可提升我國上市櫃公司財務報告之審計品質，預估我國上市櫃公司之現有及潛在投資者均可受惠。

第五、放寬適用「鼓勵境外基金深耕計畫」優惠措施認可期間。若境外基金機構連3年獲金管會認可，可在第3次獲認可的次年，申請認可有效期間從1年延長為2年。目前連3年獲金管會認可的境外基金業者，包括聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等8家業者。

第六，外資可拿我國股票為擔保品投資海外。金管會開放外資得以我國上市櫃股票做為海外投資活動之擔保品，以吸引外資持續投注台股，及因應外資從事海外投資活動之資金需求，此舉將有助增加外資資金運用彈性，以及持有台股投資部位之意願，有益促進金融市場流動性，對台股投資人來說，也是一大利多。預計2023年第1季前上線。