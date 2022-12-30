「雪乳戰神」郭鬼鬼今（30日）舉辦人生首場個人演唱會，為公益團體「紅心字會」弱勢家庭兒童籌募善款，現場吸引超過500位粉絲，上百位網紅到場支持，亞洲舞王羅志祥、綜藝大哥徐乃麟等藝人「挺聲」拍祝福影片，羅志祥說，以前簽名會、演唱會妳都會來支持，現在換我來幫妳發聲，替妳加油。看到偶像、好友及粉絲支持，讓郭鬼鬼還沒上台就先淚灑後台。

郭鬼鬼性感登場。（紅心字會提供）

面對人生首場個唱，儘管事前一切準備就緒，但郭鬼鬼還是在開唱前得了重感冒，抱病上場，但鬼鬼仍是全力以赴。郭鬼鬼表示既期待又怕受傷害，「酸民說，郭鬼鬼除了露奶還會什麼；我不否認郭鬼鬼有身材！但腦袋才是郭鬼鬼能讓大家喜歡的原因，對吧？其實郭鬼鬼除了身材好以外還會唱歌呢」。

郭鬼鬼不僅身材火辣也很會唱歌。（紅心字會提供）

郭鬼鬼昨演唱21首歌，共準備5套前衛華麗造型的服裝，性感驚豔指數破表，大膽獨特的鬼式風格，讓人目不暇給，宛如參加國際服裝秀。她開場演唱組曲「為愛啟程」，還模仿羅志祥，用羅主任的語氣說，「今天我希望大家都能祝福我」，接著做出空拍3秒、敬禮5秒的招牌動作，向偶像致敬。

最後全場一起點燃燭光，大合唱歌曲〈手牽手〉，她說在疫情最嚴重的時候，大家對於第一線防疫人員，避之唯恐不及，當時還號召了台南的廠商，製作好幾百份餐盒，然後她開著車送到署立台南醫院，見到以前在護校的學姐，「她看到我來時，都快哭了，她覺得我不做護理師，跑去當藝人了，怎麼還可能會回來關心醫護人員，尤其是在疫情最嚴峻的時刻，我就回她『一日護理師，終身護理師』」。