拍照區讓民眾拍好拍滿。麗寶提供

粉絲必訪景點曝光。麗寶提供

搶攻跨年及農曆年商機，麗寶樂園渡假區繼今年暑假推出LINE FRIENDS主題房、主題車廂外，年底壓軸推出全球唯一且出國也玩不到的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」今(30日)盛大開幕。

園區內打造700坪空間、LINE FRIENDS明星們的「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及熊大、兔兔限定週邊「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」讓粉絲搶佔先機，完成人生必遊夢幻清單。

麗寶樂園20年來首次與超人氣IP明星聯手打造專屬數位聲光互動園區，用園中園概念讓遊客入園就能一次體驗雙樂園。今(30)於麗寶樂園渡假區內的「熊大的麗寶小鎮」舉辦開城記者會，由麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻主持、LINE FRIENDS台灣團隊負責人李受珍、野獸國楊詠喨董事長與營運團隊、Trip.com詹馨恩總監等貴賓都到場出席。

記者會現場更邀到超高人氣LINE FRIENDS明星熊大鎮長及兔兔一起打開城門上象徵喜氣的紅色緞帶，正式開城迎接遊客的到來。麗寶樂園渡假區表示，麗寶身為台灣規模最大的休閒渡假區，不惜耗費鉅資，與國際知名IP聯手合作，本次合作案最大的亮點正是700多坪全新打造「熊大的麗寶小鎮」。

其中，可愛又帶點復古的英倫式建築外觀與活潑大方的藍白配色完美融合，加上小鎮內的靈魂人物熊大、兔兔、莎莉、熊美、胖友、雷納德、愛德華等LINE FRIENDS明星，打造震撼人心且如臨其境的體驗互動區賦予遊客嶄新玩樂體驗。

「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，擁有超吸睛的四大亮點。亮點一、700坪七種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，藉由EPSON投影設備，遊客可以盡情的在投影的環境中探索、互動、感受沉浸式的聲光體驗。

亮點二、由熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華等LINE FRIENDS明星為主的七大互動主題區有高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」，及可以與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」等七大互動主題區，分別著不同的驚喜等你來蒐集。

亮點三、從熊大的麗寶小鎮建築外觀到園區內，每個小角落都有大型的LINE FRIENDS明星出沒，幾乎零死角的拍照打卡景點，讓你一踏入小鎮記憶體就被秒殺、快門按不停。

亮點四、「Food Court 美食區」推出一系列LINE FRIENDS明星造型餐點有熊大、兔兔、莎莉奶酪、大小朋友都愛的熊大霜淇淋、超萌Q令人捨不得吃掉的熊大、兔兔造型機蛋糕、好吃又可蒐藏的熊大造型爆米花桶，還有一定要買的「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」熊大等商品一應俱全。