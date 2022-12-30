為因應大法官釋字785號解釋，警政署訂定新勤休規定，卻引發基層員警誤會，以為服勤8小時後，必須強迫「空班1小時」，然後再接著服勤，在臉書靠北警察抱怨新制。對此，警政署30日澄清表示，新制以一段式勤務為原則，規定休息的1小時會在指定地點待命休息，均納入服勤時間，不會變相增加1小時的工作時間，基層及立委誤解新制，警政署已要求各相關業管單位加強宣導說明。

警政署表示，依釋字785號解釋案，公務員服務法第12條修正案將於2023年1月1日施行，該法第12條第4項就有關辦公日中應給予適當之連續休息時數，及「行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」第5條第2項明定「輪班輪休人員於辦公日中，至少應有連續1小時之休息……」之規定。警政署為符合規定及同仁實際服勤需求，研擬「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」草案時，已考量外勤員警勤務特性，為避免員警因此須要強制擔服兩段式服勤方式，所以在勤休實施要點第7點第3項「前項休息時間，服勤人員如於指定處所待命無法自行運用，視為服勤時數」，並獲內政部支持與核定在案。

警政署強調，已要求各警察機關勤務編排應以一段式服勤方式為原則，單位於勤務分配表編排「在所待命」、「在隊待命」，讓同仁適度休息藉以調節體力，考量員警於指定處所待命仍受機關指揮監督，所以應計入服勤時數，不會造成空班而延長辦公時數。

警政署指示，新勤休規定開始施行後，各警察機關應推動合理勤務時數編排，並嚴格審查勤務編排，檢討執勤人力調度情形，隨時滾動檢討改善，期待能共同建立兼顧健康權及治安需求的警察勤務制度。