宏碁智醫（6857）旗艦智慧醫療器材 VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變）於2020年9月取證上市後，至今已累計導入全台和海外超過150家各級醫療院所，協助醫院提升糖尿病視網膜篩檢率，並增進糖友眼睛照護品質。VeriSee DR亦已獲全台近8成的醫學中心採用，各級醫療院所目前估計每年國內有超過35萬糖尿病患者可享有免散瞳AI眼底檢查服務，即約每3位定期糖眼篩檢的糖友便有1位使用AI眼底篩檢。

宏碁智醫眼科AI軟體VeriSee DR從產品設計開發之初，即從糖友眼底篩檢流程的5個步驟中，找出醫院跨科別和糖尿病眼病變患者的痛點，並在各個環節中提供滿足需求的價值；其5步驟篩檢流程為（1）收：糖友收治、（2）拍：眼底攝影、（3）判：影像判讀、（4）診：追蹤轉診、（5）療：眼科治療。宏碁智醫針對專門收治糖友的新陳代謝科、家醫科和一般內科，推廣「免散瞳AI眼底篩檢」，以提升糖友在定期回診時接受眼底檢查的意願。透過AI的分析建議和病徵標註，VeriSee DR能輔助照護糖尿病的第一線醫師加速糖眼判讀時間、提升判讀準確度，並有效轉診高風險的眼疾患者至眼科追蹤治療。透過AI智慧輔助診斷軟體的導入使用，可協助非眼科的醫師提供更高品質的糖眼照護服務，也同時讓眼科醫師能更加專注治療高風險的眼疾糖友。

宏碁智醫為進一步推廣AI眼底篩檢服務於更多的醫療場域，更於日前宣布推出「眼科 AI軟硬體整合解決方案（total solution）」，以自有品牌Acer Medical ARC-1000免散瞳眼底照相機與VeriSee DR互為搭配使用，讓尚未配置眼底攝影儀器的醫療院所，可以更快速地提供 AI眼底篩檢服務，使更多糖友有機會享受快速又便利的視網膜篩檢服務。