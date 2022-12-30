男性很在乎自己的生殖器的長短大小，網路鄉民常提到30公分起跳，讓30公分成為陰莖的標準配備數字，泌尿科醫師表示，根據研究統計，男性陰莖平均長度為10～15公分，大約只有15％的男性會超過15公分，但也不太可能會到30公分。醫師並表示，男性陰莖的勃起功能不僅牽涉性功能，更與健康有關，因此愈來愈多人將勃起障礙視為慢性疾病的參考指標。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，根據《英國泌尿醫學期刊》統計，男性陰莖平均長度為10～15公分，周長約11～12公分。美國性醫學專家醫師雷塔諾也指出，大約只有15％的男性會超過15公分，但也不大可能會到30公分。

高銘鴻表示，除了大小長度外，硬度也是一個問題，其實勃起不僅牽涉性功能，更與健康有關，要能正常勃起要有2大要素，包括健康的血管和神經傳導，兩者缺一都可能導致勃起障礙。

他表示，心臟病、糖尿病、高血壓等慢性病患者，因為血管和神經傳導出問題，就有可能造成勃起障礙，因此，愈來愈多人將勃起障礙視為慢性疾病的參考指標之一，反映的可能是心血管問題或者缺乏男性荷爾蒙。此外，壓力、憂鬱、焦慮等等因素也會影響，因此勃起有困難時應該就醫，如果生理功能沒問題，就應該考慮心理因素。