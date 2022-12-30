槍手「黑仔」第一時間逃逸，後來被發現時已陳屍在大寮一處墓地，頭部有彈孔，槍枝掉落在一旁，而他犯案後最後身影也被監視器拍下。（翻攝畫面）

高雄大寮區保福路上1間鐵皮廠房，在29日下午發生槍擊案，造成1死1傷。經現場採證，根據器具原料研判是製毒工廠，還有有赤腳血足印，警方今重回現場帶走證物，並持續追查外號「黑仔」的男子，循線調閱監視器發現他走入一處公墓中，不過該名嫌犯被找到時，已開槍自戕。

這起槍擊案發生在29日下午4點多，該廠房二房東麥姓男子來到廠房時，發現葉姓及黃姓男子中槍躺在血泊中，葉男頭部中彈，生命跡象恢復穩定，持續在院治療；而黃姓男子則是當場沒生命跡象，送醫後仍宣告不治，槍手犯案後逃逸。

現場為一處製毒工廠，除了有裝潢材料，更放置大量製毒工具，經葉男指證，槍手疑似為外號「黑仔」的司姓男子，警方全力追緝，沿途調閱監視器發現，司男犯案後一路以徒步方式逃離現場，昨日3點多走到大寮區內坑附近一處山坡地，過程還被野狗追拔腿狂逃，隨後就消失在鏡頭中。警方循線終於在大寮一處墓園附近找到人，但人疑已開槍自戕，太陽穴有彈孔，並在他頭部旁找到1把槍枝。

這名34歲外號叫「黑仔」的司姓男子，過去曾於2007年在彰化犯下殺人未遂罪，2018年又因擄人勒贖案遭到通緝，還是被刑事局發布「重要緊急查緝專案」查捕要犯。據悉，司嫌疑似當天是與同夥爆發口角爭執，一氣之下才開槍。

警方也持續追查該製毒工廠，起獲K他命成品309公克，調查發現該集團是以葉姓傷者，以及另1名李姓男子為首，成員有黃姓死者、司姓槍手以及還有1名綽號叫「阿成」的男子。警方更突破心防，今日凌晨李嫌與專案小組前往屏東萬丹一處空屋，起初第三級毒品K他命成品241公克、半成品1.35公斤，不過警方懷疑，可能背後還有其他金主或集團，持續溯源追查來源。並針對已到案犯嫌均建請檢察官向法院聲請羈押，繼續追查相關共犯歸案。

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