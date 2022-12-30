雲林縣長張麗善（右一）體驗有軌跡追蹤的桌球運動。（周麗蘭攝）

擁有國家級資格A級桌球教練及裁判證的莊秉豪、陳泰廷及桌球好手廖英盛3人，使用古坑鄉民眾服務社2樓閒置空間，運用數位科技培訓選手取得更佳成績，並推出冠軍餐、健康餐，提供社區公益樂齡服務，勇奪今年數位發展部創業歸故里創新創業競賽全國亞軍！

莊秉豪等3人組成「承鴻企業行」以桌球運動健康、桌球軌跡分析大數據為基礎，推動村落健康微產業「古坑桌球村」，從桌球館出發，但主打運動科學，強調融入運動科學的知識。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，承鴻企業行除透過智慧科技進行桌球戰術推演，並與生活、健康、在地農特產結合，活化閒置空間，且提供公益樂齡服務，帶動農村發展。

計畫處長李明岳表示，縣府廣邀新創團隊返鄉發展設立公司，鼓勵參賽者運用智慧科技，發展多元創新應用服務解決在地議題或困難，承鴻企業行推展的「古坑桌球村」就是實例。

承鴻企業行參加第四屆數位發展部數位產業署創業歸故里創新創業競賽，在全國104個創業團隊中一路過關斬將，勇奪全國亞軍。

縣長張麗善30日送錦旗「古坑桌球村 逐夢的起始」、「運科創新 競賽亞軍」、「是我桌球超新星是也」祝賀3名年輕人。

張麗善表示，雲林雖然是農業大縣，縣府積極推動智慧科技，承鴻企業行是非常好的典範，縣府會全力支持，為雲林創造更多無限的可能。

莊秉豪說，得獎很不容易，從104隊中殺進前60、前20、前12、第2名、感謝縣府協助把場地優化，有個發展桌球數位的訓練模式與基地，幫助村民擁有更健康的休閒活動空間，希望未來逐步形成地方運動聚落。