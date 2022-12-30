台南市議會民進黨團針對國民黨團指控黑金介入台南議長選舉，回擊反控前議長郭信良30年積欠農漁會上億元不還，難道不是黑金介入嗎？郭信良與國民黨搭檔難道不是「黑國配」？郭信良則回應，選戰已結束，他已表明放下、原諒，還要這樣追殺嗎？民眾只希望這場選舉的疑慮趕快解釋清楚，這才是最重要。

台南市議會國民黨團上午喊話參選民進黨主席的賴清德，面對黑金介入台南議長選舉，應該表明自身的態度。

民進黨團則反擊，郭信良30年來積欠農漁會上億卻不願償還，名下12筆土地與1筆建物竟然可以不被法拍，這代表這些債務從未被催討與執行，難道這不是黑金力量介入農漁會所導致？國民黨不推舉自己的議長，反而選擇與郭信良合作這樣難道不是「黑國配」？

民進黨團幹事長蔡筱薇表示，國民黨應該思考是否被郭信良欺騙，黨內決策人員也應對黨籍議員有所交代，為何拱手相讓本該可能合作的「民國配」，堅持「黑國配」。

郭信良回應，選戰已經結束了，他不希望有仇恨，政治人物有在位的一天，就有下來的一日，他都已表明放下、原諒了，還要這樣追殺嗎？他說，民眾只希望這場選舉的疑慮趕快解釋清楚，這才是最重要。