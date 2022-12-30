俗話說新年新氣象，許多人在2023年都有跳槽的新計畫，但最怕跳槽即跳坑！1111人力銀行預估，FinTech、智慧醫療、行銷科技是未來熱門職缺趨勢，其中雲端資安工程師、AI人工智慧工程師、業務開發人才等職缺，皆有望領取百萬年薪。不僅如此，1111人力銀行也盤點2023年8大熱門行業，讓民眾求職時能有所參考。

1111人力銀行公關經理李頂立表示，受疫情影響，近年企業加速數位轉型，多元的遠距工作型態和商業模式也隨之增加，包含FinTech、智慧醫療、行銷科技、AI、雲端、資安等數位應用領域是熱門的職缺。此外，面對未來「碳排放」的相關規定，各企業都開出ESG相關職缺，將是未來的重點就業方向。

一、企業永續管理師

平均月薪約4至6萬元，負責擬定永續策略目標及執行範疇，帶領跨部門參與永續計畫，如推動氣候變遷之專案、永續報告書編撰等。面對瞬息萬變的國際永續標準，建議熱愛學習新知、多益750分以上求職者較能勝任。

二、全端開發工程師

入行起薪約4萬5千元，不過資深全端工程師月薪上看7至10萬左右，主要負責架設網站伺服器與前後端介面、功能開發，須兼具前後端及伺服器範疇相關知識，包含：資料庫維護、版面調整，熟悉Bootstrap、Python、Java等技術更是基本門檻。

三、雲端資安工程師

新鮮人月薪約5萬元，隨著年資和考取證照的多寡，入行3年就有機會挑戰百萬年薪。需具備雲端環境實務經驗，熟悉管控不同雲端環境的系統、資料或程式，且數位轉型和資安環環相扣，因此資安人員是未來含金量頗高的職務。

四、AI人工智慧工程師

月薪約5至7萬元左右，資深AI工程師年薪可輕鬆突破百萬，頂尖者甚至上看300萬元。該職業需具備程式語言、網路爬蟲、機器學習等能力，相較一般軟體工程師來說挑戰更大，且隨著AI技術不斷發展，還得時常增進學習。

五、數位IC設計工程師

入行1年以下均薪為6萬6945元，資歷達5年以上者，加上績效獎金，普遍都能拿到百萬年薪。須具備電子電機的背景知識及創新能力，工作內容包括：確保IC設計各電路或其他零件安裝方式及產品功能、產品除錯以及設計研發的問題及解決。

六、數據分析師

平均薪資約4萬至7萬元不等，實戰成果出色的數據分析師更會透過跳槽來墊高身價。工作內容包括：整合企業內部資料庫及外部數據、統計分析給予功能優化建議，並建置精準行銷模型，發展顧客行銷策略，目前各行業都很需要該類型人才，出路寬廣選擇性多。

七、業務開發人才

業務薪資結構多採取底薪加獎金和抽成，在累進級距制度下，不論產業屬性，年收入逾百萬已是常態。建議具備3大特質，分別為「有效時間管理、打破制式話術、保持市場敏銳度」。

八、線上活動PM（Project Manager）

依照市場行情，剛入行的PM年薪約50萬元，有3年以上經驗者年薪上看80萬元，若能加入外商，有望領到百萬年薪。建議具備的職能為：GA數據分析、熟悉社群媒體操作，更是「會做人」比「會做事」還重要的工作。