高市警辦案神速 槍手黑仔畏罪自殺，大寮槍擊21小時內偵破。 （影片/ 警方提供）

高市警辦案神速 槍手黑仔畏罪自殺，大寮槍擊21小時內偵破。 （影片/ 警方提供）

昨(29日)高雄大寮區保福路1號發生之製毒工廠槍擊事件，高雄市警局佈線天羅地網，由林園分局、刑事警察大隊及刑事警察局南部打擊犯罪中心共組專案小組，經報請高雄地檢署黃嬿如、鄭益雄檢察官分就殺人、製毒工廠指揮偵辦，在連夜追緝下，司姓槍手（黑仔）自知難逃法網，選擇舉槍自戕，陳屍在大寮一處公墓山區，警方也在案發現場查扣第三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批，順利偵破此案。

經初步偵訊指稱：案件起因為葉姓、黃姓(死者)、司姓(槍手)及綽號建成、李姓、麥姓等6嫌共謀製毒，期間發生糾紛遂引發槍擊案；專案小組另帶同李嫌前往屏東萬丹起獲第三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤，本局持續溯源追查來源。

警方調查，槍手司嫌因身負多起通緝案件藏匿多年，在專案小組擴大調閱監錄系統、強力追緝下，自知難逃法網故畏罪自殺，於本(30)日13時30分許在本市大寮區內坑里山區為警循線尋獲，並起獲作案用槍枝1把。

警方表示，本起案件迅速搗破製毒工廠、逮捕涉案人士，針對已到案犯嫌均已建請檢察官向法院聲請羈押，並持續追查相關共犯歸案。過往發生的數件重大治安案件均在短時間內迅速緝獲，對暴力案件零容忍是本局一向堅定的立場，面對任何不法暴力分子，高雄市警察局絕對有能力、有信心一網打盡，將秉持強勢執法、捍衛治安的決心，守護市民安全。