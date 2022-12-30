加克珀 日前 已正式加盟到利物浦（圖片來源︰達志影像）

利物浦經歷季初低潮期後，聯賽成績開始反彈，最近的3場聯賽全部獲勝。紅軍本場遇上剛剛慘敗了一場的萊切斯特城，主場出擊力求取勝拉近和前4的距離，取得下季歐聯的參賽資格，首選不讓分利物浦勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[萊切斯特城@利物浦][12/31 (六) 04:00] [編號 506]

利物浦各項賽事近6場的成績，其實只是3勝1平2敗，3場勝仗都是在聯賽，排名也隨即反彈至第六，只落後第四位的托特納姆熱刺5分，更少比賽1場。加上球隊已在聯賽盃出局，在歐聯2月重開前，利物浦必定會在聯賽全力爭勝，希望拉近跟前4球隊的距離。

利物浦賽前收到好消息，因哥倫比亞翼鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz 長期養傷，在冬季轉會窗迅速收購了在世界盃表現出色並進了3球的荷蘭球星 科迪·加克珀 Cody Gakpo。雖然加克珀要到 1月1日後才能為利物浦上陣，但在本賽季緊密的賽程當中他的加盟將會減輕埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 的進球重擔。

萊切斯特城在世界盃前反彈，各項賽事6戰5勝1平，不過上場聯賽面對異軍突起的紐卡索聯全無還手之力，在主場半場竟已落後 0:3。面對財政壓力「狐狸」實力大不如前，多名主力不是已離隊就是有離心，而這點也從球隊本賽季聯賽遇上 Big 6 球隊的 5場比賽全部落敗顯露無遺，當中攻進 5球但一共丟了 14 球。所以本場首選不讓分利物浦勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>506 萊切斯特城@利物浦 不讓分/利物浦勝、大小[總分]大2.5。

阿米朗 本賽季大爆發為紐卡索聯尾已攻進了8球（圖片來源︰達志影像）

英超近況最好的球隊紐卡索聯，在2022年最後一日遇上中下游球隊里茲聯，目標全取3分，力求取得聯賽7連勝。本場首選不讓分紐卡索聯勝，也可考慮大小[客隊]小1.5甚至0.5。

【足球-英超】[里茲聯 @ 紐卡索聯][12/31 (六)23:00] [編號 513]

紐卡索聯是英超在2022年成績最好的球隊，該隊在上場聯賽半場已領先萊切斯特城3:0的情況下，最後輕鬆全取3分，各項賽事 15場不敗，當中成績11勝4平，勝出率超過73%。

紐卡索聯最強的武器就是防守，球隊聯賽16場只丟11球，是英超防守最穩固的球隊。另外，要留意是在這15場不敗走勢中，沒有任何一個對手可進紐卡索聯超過1球。換言之，長期選擇紐卡索聯對手進球小1.5，甚至0.5，幾乎是立於不敗之地。加上巴拉圭中場 米格爾·阿米朗 Miguel Almirón 不斷令人驚喜，目前為止已為紐卡索聯進了9球，包括最近的9場聯賽的8顆進球。

相反里茲聯重攻不重守，球隊聯賽15戰已經丟了29球之多。但是球隊聯賽攻進了23球，進球數甚至比切爾西還多。里茲聯進攻優於防守的球隊很多時候都會被紐卡索聯以防守為優先的踢法所剋制，故本場還是選不讓分紐卡索聯勝，也可考慮大小[客隊]小1.5甚至0.5。

推薦︰ <足球>513 里茲聯@紐卡索聯 不讓分/紐卡索聯勝、大小[客隊]小1.5。