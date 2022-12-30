台灣電信業今年重返三雄板塊確定破局!台灣大(3045)、遠傳(4904)最新均重訊公告指出，目前與台灣之星和亞太電(3682)的合併案仍在主管機關審查中，換言之，台台併、遠亞併今年確定無法上演完結篇，另外，遠傳也與亞太電簽訂合併契約增補協議。市場推估，會造成合併卡關主要就是糾結在頻譜問題。

台灣大與台灣之星合併案當初即約定，如在今年12月31日止未取得NCC及公平會核准，則經雙方同意可延長期限及協商相關事宜，目前主管機關尚在審查中，已確定至111年12月31日未能取得核准。

遠傳指出，與亞太電合併案尚在主管機關審理中，截至目前為止，尚未取得核准函，應依照合約規定辦理，於符合一定條件情形下由一方延展至112年3月31日為止，遠傳也與亞太電簽訂合併契約增補協議，該增補協議主要內容主要為遠傳、亞太電故至上述暫訂合併基準日仍未完成合併，雙方應繼續執行本契約，但至112年4月30日止，如仍未取得國家通訊傳播委員會核准及公平交易委員會不禁止結合處分者，應經雙方友好協商同意延長期限等相關後續事宜，如未達成協議，任一方得終止本契約。但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至112年6月30日為止，如依前述約定延長時，雙方應友好協商相關後續事宜。

台台併、遠亞併分別是在110年年底以及今年2月底宣布的，當初原先預期可以在今年9月完成，但無奈事與願違，合併案之所以時程未如預期順利，市場分析無非是卡關頻譜，由於法規規定單一電信運營商在主流1GHz的頻譜最多可以擁有50MHz，目前中華電/台灣大/遠傳/台灣之星/亞太電各自擁有40/40/30/20/20MHz，但在合併後，台灣大、遠傳將擁有60/50MHz，而台灣大主張拒絕繳回超過的10MHz，導致現階段仍在進行談判中。