方語昕飾演黃姵嘉的律師妹妹。（公視台語台提供）

黃姵嘉在全新奇幻愛情戲劇《再見之後》飾演熱血衝第一的八卦記者「曾楚薇」，米可白飾演黃姵嘉高中小跟班「施小惠」，並進到同公司擔任編輯，因為高中被霸凌曾被黃姵嘉所救，而後相當崇拜對方成為好姊妹。

米可白遭欺負，黃姵嘉挺身相救。（公視台語台提供）

面對霸凌事件，米可白回憶，「我本人是屬於大喇喇個性，遇到霸凌我的人，我也會選擇轉念。我記得之前拍戲時，休息室早來的就有位置坐，當時有個女演員已經坐好了，後頭來的男演員卻硬生生把自己包包放在女演員的位子上還大喊著：『誰坐這裡！』當下我看到就移動一下位置，多了一個空間讓那個女生跟我一起擠，最後我還跟女演員成為朋友。」

黃姵嘉腫成香腸嘴，楊子儀為她治療。（公視台語台提供）

黃姵嘉劇中她事業表現活躍，坦言自己的個性跟角色一樣拚，「可能獅子座的性格，我遇到工作就容易整個『衝』起來。」但戲裡感情生活卻交白卷，被迫參加相親，她雖穿低胸白禮服盛裝出席，但陰錯陽差和不認識的男子共進晚餐，還吃到起疹子大過敏，嘴唇腫得跟香腸一樣，連說話都不行，她被緊急送往醫院治療，正巧協助看診的就是楊子儀。

談到這場出糗戲，黃姵嘉相當難忘，「特效化妝的時間蠻長的，而且我還記得那個嘴腫的特化上去後，除了無法用餐，說話也真的會很困難，不過最後出來的成果是值得的！是蠻有趣的特化經驗。」

她和楊子儀首次合作印象，黃姵嘉直呼「很開心舒服」，「他就是一個很溫暖的大哥哥，很照顧身旁的工作人員。對他印象最深刻的應該是每一次子儀哥要上演『附身』的戲碼，因為在旁邊看真的很像人格分裂。」

張耀仁飾演黃姵嘉難以忘記的前男友。（公視台語台提供）

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》故事敘述初戀男友杜凱威（張耀仁飾）消失7年，仍未走出情傷的曾楚薇（黃姵嘉飾），在苦等不到杜凱威的消息後，被迫接受母親安排的相親，卻在相親飯局上錯認對象，鬧出了一連串搞笑意外後，和醫美醫師許智然（楊子儀飾）「巧遇」。

《再見之後》1月1日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出，本週末開播將連播兩集。