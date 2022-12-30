信義房屋鳳山鳳頂店詹懿最近拿下「新秀獎」，她的父親詹孟岳也曾在信義房屋任職，前幾年才退休。要得到業務新人最高榮譽「新秀獎」不容易，許多人好奇，老爸是否有傳授絕招？但其實，父女倆一個是「專業顧問型」，另一個則是「鄰家女孩親切型」，與客戶互動的方式完全不同，可以沿用的「絕招」有限；但因信義房屋全台直營，能夠提供高品質、完整扎實的培訓課程，替每一位同仁賦能，完整的福利制度也讓信義退休的爸爸安心把女兒交給信義房屋，再加上店主管、學長姐手心向下的分享，仍能靠著自己的努力闖出一片天！

詹懿常常笑稱自己是被信義房屋養大的孩子，所以「信二代」詹懿這次拿下新秀獎更顯特別。詹懿是雄女、政大畢業的學霸，曾經北漂工作，但考量家人都在高雄，決定回到家鄉求職後，首選就是溫暖又有人情味的信義房屋。雖然爸爸累積25年的業務功力並不適合她，但詹懿在自己的努力、家人的支持，以及店長、學長姐的協助下，加上信義房屋提供完整的教育訓練、專業培訓，即使跨領域轉職，仍一舉在6個月新人期拚出業績卓越、成件數亮眼的新秀獎。

事實上，信義房屋長期堅持只錄取沒有不動產從業經驗的人才，並因應不同職級，提供相對應的培訓資源，包含每年上百堂線上及實體課程，替每一位同仁賦能。2022年，更將超過百堂課程彙集成學習地圖，依課程深淺度，歸納出不同職級的業務各有哪些必修和選修，就像大學選課一樣。

舉例來說，從試用期轉正、晉升專員後，必修課程包括如何說出吸睛的自我介紹、貸款相關知識等；主任職級則有網路社群經營教學、土地委託及法拍屋的知識等；到了專案經理職級，則有更深入的不動產市場分析等課程。而所有業務同仁也都可以依自身需求及興趣，選修估價、都更危老、商業簡報、如何面對壓力、口語表達等課程。而當修課完成，不僅能領取積分徽章，還可以參加抽獎活動，職能培養之餘也增添一些學習樂趣。

信義房屋鳳山鳳頂店詹懿（中）勤走商圈，靠鄰家女孩的親和力，與信義房屋提供的扎實培訓，新人之姿仍能深獲客戶信任。（圖/信義房屋提供）

除了推出遊戲化的線上學習地圖，信義房屋同仁都享有的彈性福利「信福幣」，也包含證照補助、多元學習等項目，可以買書、參加外訓課程，也可以報名外語、電腦、花藝、烹飪、大型重機等多元課程。

因為集團多元布局，信義房屋也提供多元的歷練機會給同仁。入行16年的信義房屋天母忠誠店專案執行經理段瀚璽，退伍後就進入信義房屋，本打算工作2年、替自己存夠出國深造費用，就要離職圓夢，但2年後，他雖然存到了留學費用，但剛好遇到信義房屋進軍日本，提供同仁出國歷練機會，他決定好好把握，「早上同事們先一起去上語言學校，下午做市場調查等初期工作。」不但不用放棄工作與收入，也同時圓了出國開拓視野的目標，這也是他認為信義房屋具備的優勢，公司提供多元發展機會，員工若能夠把握住，雙方都能共好。

信義房屋強調，透過具競爭力的薪獎福利制度，不僅有新人保障月薪，甚至提供底薪保障，每年也都會提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金，績優同仁還享海外旅遊補助，以及25萬起跳至上百萬元不等的留任獎勵金，無論市場變化，同仁都可以擁有穩定的生活，得到很好的照顧。未來，也將持續致力優化薪資、福利、培訓發展等各面向，成為同仁背後最有力的支持，無論是職場新鮮人或是轉職一族，都能在信義房屋成就自己的永續職涯。