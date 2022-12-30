台中一名男子去年9月透過交友軟體認識15歲高中女生小芳（化名），約好放學後載對方到摩鐵嘿咻，父親後來發現訊息暴怒提告，男子辯稱不知對方未成年，但法官認為男子都已去學校接人，當時小芳還身穿校服，小芳曾說「你是不是想捉i」，男子回「不是一開始就知道了嗎」，法官判男子8個月徒刑。

判決書指出，男子去年9月透過交友軟體認識15歲小芳，2人約在放學後見面，男子當天開車載剛放學的小芳到摩鐵發生關係，後來女方父親發現此事報警提告；男子則辯稱該交友軟體最低註冊年齡為18歲，且對方在上面顯示的年齡為23歲，外貌與大學女生無異，南察覺對方未滿16歲。

但法官認為，男子當天開車在小芳就讀的高中等候，且對方當時穿體育服及攜帶標有高中字樣的書包，明顯已知對方年齡，法官還發現2人在交友軟體上的對話，小芳說「我怎麼知道你要帶我去哪裡」、「你是不是想捉i」，男子則說「汽旅」、「不是一開始就知道了嗎」。

男子還說問小芳「你禮拜四幾點放學」、「你的校服是很明顯是校服嗎」、「你就帶短褲出門，放在書包裡面。起碼要給我兩個小時吧」；法官認定男子早已之對方學生身分仍發生性行為，審酌他過去有強制性交前科，緩刑期間再犯，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，處8個月徒刑，全案還可上訴。