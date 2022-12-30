國民黨籍士林區新科議員林杏兒，被檢調查出她的樁腳曾繁川，涉嫌以1萬元現金向轄內里長買票，曾事後依5萬元交保，士林地檢署認為曾替林行賄，已涉違反選罷法120條，因此於30日對林杏兒提起民事當選無效之訴。林杏兒稍早表示，一路走來被政治迫害，相信這次也會撐過去，司法會還我清白。

士林地檢署強調，就買票犯行深入釐清，另依選罷法對林提出當選無效之訴，全案已交由選舉專庭分案，至於是否影響林杏兒當選的效力，後續將由雙方在法庭上陳述後交由法官審判。

林杏兒28日曾依證人身分前往士檢偵訊，但她否認指示曾繁川行賄，國民黨中常委蕭景田也不是她的乾爹，強調自己清白，且檢調也拿不出她有行賄的證據，1小時後就將她請回。

林杏兒稍早表示，對於士檢的行為有點痛心，她也會請律師捍衛自己的清白，那天是以證人的身分傳訊，在短短的一小時內該回答的也回答了，為什麼這麼快速在這時候提當選無效。

林杏兒喊冤，他們所說的姓蕭的，根本不是我乾爹，請一定要查清楚，到地方問所有人，大家都知道。另外曾先生不是輔選幹部，也不在競選團隊裡，這個其實也都問的到。

林杏兒也強調，一路走來被政治迫害、很多污衊抹黑都挺過來了，現在政治再度介入司法，相信這一次也會撐過去，司法會還她清白。