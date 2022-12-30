廖家儀趁拍戲空檔，帶老公及小孩到台北啟明學校做公益。（民視提供）

藝人廖家儀在民視八點檔《市井豪門》中，因為被找到關鍵證物，遭指控為殺害李秋月(羅巧倫飾)的真兇，而被緝捕到案，心酸入獄。戲外趁拍戲空檔，她今（30日）天帶老公及小孩到台北市立啟明學校關懷師生並實地走訪校園，全家一起做公益。

廖家儀表示很高興這兩週小孩學校放假，全家可以一起在台灣團圓，加上今天是媽媽的生日，決定做完公益後，一起陪媽媽過生日，「這是疫情這兩年來，第一次在台灣幫媽媽過生日，希望她身體健康，繼續成為她最強的後盾。」

廖家儀很開心收到啟明學校訪視的機會，實地走訪發現，學生們的音樂天份很棒，不管是樂器或者是聲樂都嘆為觀止，還獲得很多國際大獎。

廖家儀也了解到學生們在上課時，都是用點讀的方式，所以書本都非常的厚重。廖家儀認為是非常好的機會教育，讓自己的孩子看到他們的富足，更珍惜所有。

啟明學校的校長張惠萍表示，希望學生們能夠培養自己的專業技能，也歡迎外界如果有尾牙工商演出，也可以找啟明學校的學生共襄盛舉，讓他們為自己爭取學習的資金。