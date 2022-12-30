國票金(2889)今天舉行線上法說會，董事長魏啟林指出，12月起美國CPI放緩，FED臨近升息末端，外幣債券的評價壓力頂峰已過，預期2023年下半年或年底前升息趨勢轉變，目前手上有70~80億元資金，於今年第4季起伺機回補建置高收益率債券，調整債券投資組合，除提升整體收益率外，並兼顧養券收益與資本利得。

魏啟林表示，今年最大變動是通膨，導致全球利率大幅上揚，對直接金融衝擊最大，短期利率是金融業的成本，美國短期利率攀升到4.75~5％，美股10年長期利率3.6~3.7％，幾乎沒有養券空間。所幸美國通膨漸漸達到可以控制，升息已經達到末端，預期明年下半年或年底升息趨勢轉變，雖然2023年波動比今年更大，但相對溫和及會往相反方向進行。

國票受利率影響最大，過去外幣債利差空間大，台灣金融機構都依賴外幣債養券支付吸收資金成本，美國接近升息末端，外幣債評價壓力高峰已過，壓力已經遞減，國票順勢調整外幣債部位，今年11月底外幣債部位為290億元，存續年略升至5.4，持續伺機建置高收益債空間，手上有70~80億元空間回補利差較高的外幣債。另外，國票多元布局，除建構投資等級金融債，也布建新興市場主權債、歐元區主權債，讓風險更分散。

國內債因為台灣央行只要台灣通膨率控制2％就會停止升息，預期明年第2季可以控制在2％，上半年台灣有機會停止升息，台幣債利率是過去8年來最高，養券利差受到很大壓縮，但長期仍然有投資價值，台債養券價值浮現，陸續置換高利債券改善獲利結構，明年擬順勢持續回補以增強業務收益。

自保業務方面，目前授信品質不錯，有擔保授信比率69.8％，逾放比零，持續適度降低低利差客戶，籌組參與大額授信或聯貸授信案，希望授信業務進一步提升。國票也持續動態調整授信戶結構，綠能產業承作額度及動用餘額至11月底為184.14億元及103.02億元，相較2019年底成長115％及202％。

國票創投今年因有價證券出售及評價損失而虧損，但魏啟林指出，經近月的走勢及基本面分析，現在應該處於落底緩升的階段，至2023年下半年保守預估有15～20％上漲的機會。

在持有股票中，不乏明年可望掛牌的公司，長榮航太及振大環球在2023年有轉上市櫃掛牌的行情可期待，保守預計有10～15％的增值空間。另外目前市值約2億的兩檔興櫃股票乾杯及巧新，在大陸解封及汽車供應鏈恢復正常，2023年的股價可望反映利空出盡。

未上市股票部份，2023年預期有恆勁、兆聯及寶綠特3家公司在興櫃掛牌，此三檔股票合計投資約1億元，保守預估有15～20％的掛牌行情可期待。另外，宇晨科技由於今年獲利EPS超過10元，2023年的估值保守預估有30％的空間。

樂天國際商業銀行在開戶數雖落後於同業，但在存款數的穩定增長及客戶結構相對是健康，11月底存款餘額199.42億元，12月可突破200億元，放款去化較慢，目前放款金額11.75億元，主要因為遇到疫情，台日雙方跨境金融需求無法實現，另外，法人業務還無法有效推動，不同於日韓大陸能承作法人業務，使得放款受限。目前主管機關對於純網銀的可承作業務，近期有限開放三類法人可進行面對面身分驗證開戶，還在爭取政策開放，提升企金放款。

樂天國際商業銀行目前虧損約10億元，不過，是3家純網銀中，虧損最少。全球邁向解封，尤其日本開放後現在是國人最愛旅遊的地方，日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將是樂天銀行的重要經營利基。