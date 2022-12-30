市府也立即要求業者盡速改善，環保局也派員清溝減少惡臭。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

不少居住在新竹市關埔地區民眾近來多次向議員陳情，行經埔頂二路至慈雲路口附近，經常聞到類似水溝味的惡臭，但始終找不出原因。經市府環保局3次勘查後，終於找出異味來自附近餐飲業者的化糞池，因水肥產生量大，且抽洗頻率不足產生異味，市府也立即要求業者盡速改善，環保局也派員清溝減少惡臭。

關埔地區居民多次在社群上反應，埔頂二路至慈雲路口附近聞到惡臭，而且已經忍耐很久，也擔心臭味來源是否是排放污水，或與附近流動廁所、社區化糞池、水溝等有關。居民抱怨也，附近周邊社區商場蓋得漂亮，但經過卻是濃濃的水溝臭味，實在很諷刺。

今年11月中環保局接獲民眾、里長及議員反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝，不定期會有水肥異味情形。11月15日會同前里長前往現場勘查後，發現該埔頂二路附近水溝裡間歇性產生水肥異味，環保局也立即進行清溝作業。

但後續仍接獲持續民眾陳情， 12月7日環保局再到場勘查，發現疑似是埔頂二路附近餐飲業者的化糞池，因水肥產生量大，且抽洗頻率不足，導致產生異味影響附近環境，立即要求業者盡速完成水肥之清除。

12月8日確認業者已完成抽洗化糞池，共計清運6車次水肥後，環保局又再次派員前往清溝。為確認水肥異味改善情形，環保局29日下午第3次前往該區域稽查，仍發現有水肥異味，現場稽查結果為該餐飲業者所設置之化糞池因功能不彰，造成污染物排出影響水溝。

環保局也將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定處分，並告知業者，化糞池應定期清理，以免污染水溝，造成環境不佳，除了請業者積極改善外，30日清晨再次至該區域水溝，進行高壓水柱清洗水溝作業，以降低水肥異味情形。

環保局表示，將持續追蹤業者之化糞池水肥異味改善進度，並秉持致力守護環境精神，維持美麗的市容整潔，持續為市民朋友提供宜居的生活品質。