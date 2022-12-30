基隆市政府即將於12月31日晚間19時20分在國門廣場舉辦「2022搖滾基隆城」跨年晚會。基隆市政府因應跨年晚會的人潮，除安排公車接駁基隆市民眾外，台鐵及國光客運也有加班車，載運雙北市民回家。

基隆市公車處表示，在跨年晚會結束後，將配合加開14線加班車載運民眾，時間於00：30在港西街二側（基隆市旅遊服務中心）發車，計有101和平島（經中正路）、 103八斗子（經祥豐街） 、104新豐街（經中正路） 、201深美國小（經仁一路） 、203深澳坑（經信二路、美的世界） 、204教忠街（經富貴社區） 、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院） 、505大武崙（經安一路） 、601四腳亭、602暖暖，以刷卡或投幣方式付費搭乘 （全票新台幣15元，優待票依各票種計價）。

另外，台鐵局及國光客運也將提供加班車，台鐵配合活動結束時間加開班次，提供1班基隆出發之區間列車（1125車次），於111年元月1日0時35分自基隆火車站發車前往新竹。

觀光及城市行銷處處長郭霽表示，歡迎各地的朋友來參加基隆跨年活動，除了有實力堅強的樂團表演，更可在基隆獨特優勢的港區大船鳴笛及山城煙火中，感受別具特色的跨年。

為了讓身障朋友也能一起熱血跨年，基隆市社會處特別安排復康巴士免費到府接送，於12月31日當日晚間7時抵達，112年1月1日凌晨1時離開。另外，社會處於跨年晚會現場設置「身障服務台及無障礙觀賞專區」，提供社會福利諮詢及免費簡易輔具借用。

今年市府邀請到7組潛力及口碑兼具的獨立樂團陪樂迷一起跨年，有以音樂治癒人心的雨神樂團及精通古韻搖滾的亥兒樂隊等基隆在地樂團，還有入圍金曲年度新人的裝咖人、入圍金曲最佳樂團的甜約翰、入圍金曲最佳演唱組合VH（Vast ＆ Hazy），更邀請到台語創作超人氣樂團拍謝少年、牢騷系鋼琴搖滾雙金樂團Tizzy Bac擔任壓軸，陪伴大家熱鬧搖滾迎接2023年到來。