中市豐原區雅速達公司違建廠房29日晚間大火釀4死慘劇，檢警今天上午再度到火場蒐證，檢察官下午傳訊雅速達詹姓負責人及員工等6人進行調查，複訊後，依過失致死罪嫌諭令詹男以80萬元交保，員工均請回，檢方並會同法醫先後到醫院及台中市生命禮儀管理處相驗。

台中地檢署表示，檢警調查雅速達公司火災案件，今天下午傳訊詹姓負責人及員工等6人進行調查，訊後，將詹男依過失致死罪嫌以80萬元交保，其他員工均請回。

台中地檢署指出，目前並請警方、市府及消防等單位針對職業安全及公安等相關部分，進一步追查是否涉及違法。