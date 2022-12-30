花蓮卓溪鄉秀巒部落上週有農民通報自家雞舍有黑熊出沒，主動通報林務局，經架設相機，清楚監測到黑熊身影，通報的農民蘇明生今天獲頒8千元獎金、以及「友善黑熊夥伴」獎牌，是台灣黑熊納入生態薪水方案後首例，他說在部落生活50多年，頭一次看到黑熊，心中雖然也會「怕怕的」，但台灣黑熊是我們的朋友，不能傷害牠！

花蓮林管處架設錄影器拍下黑熊身影。（花蓮林管處提供）

卓溪鄉位於花蓮縣南區，是布農族為主的原住民鄉，近山地區是黑熊經常出沒的場域。52歲蘇明生在秀巒部落長大，他說21日傍晚，兒子在距離家中約5百公尺的雞寮里看見大型動物闖入，當下腦海浮出黑熊畫面，因天色已晚，等到天亮到雞寮查看，讓他目睹了黑熊往山上離去的背影，雞寮柵欄被破壞、飼料被拉出，清點後，原本養11隻雞隻，少了1隻母雞。

他立即通報花蓮林管處玉里工作站技術士余志剛，並且派員到場勘查，看見8坨排遺、台灣黑熊的黑毛，並架設3台相機監測，當晚就發現黑熊再度造訪，包含23、24日連續2晚都拍攝到台灣黑熊。

蘇明生說，從小就聽族中長輩說「黑熊是我們的朋友」，不能傷害牠，平常林管處也經常宣導，他在部落生活了50多年，還是第一次親眼看到黑熊，雖然工寮被黑熊破壞，但他還是很高興也很榮幸，「讓我碰到熊」。

林管處玉里工作到場勘查，發現8坨排遺、台灣黑熊的黑毛。（花蓮林管處提供）

確認有黑熊出沒後，花蓮林管處立即展開因應措施，包含要求村民把飼養的雞、飼料都收走，徹底清空雞舍清空，25日至今黑熊就沒再出現，預計將監測3個月。依據畫面身影，判定應是成年公熊。

卓溪鄉登山協會理事長湯宗義說，布農族長者流傳下的故事，曾有族人殺害黑熊煮食，黑熊循著族人身上氣味，將家人殺害吃掉，因此布農族人都不敢獵殺黑熊，若不小心陷阱捕獲到，獵人不能馬上回家，要一個人在離家很遠的山上停留，避免將氣味帶回家中。

林務局花蓮林管處今天在卓溪鄉聚會所舉行台灣黑熊生態服務給付—自主通報表揚會。（花蓮林管處提供）

林務局花蓮林管處今天在卓溪鄉聚會所舉行台灣黑熊生態服務給付—自主通報表揚會，頒發「友善黑熊夥伴」及「友善黑熊團體」感謝狀、獎勵金給蘇明生及卓溪鄉登山協會，成全國首例，現場也請來部落頭目林水源，用族語提醒族人與黑熊如何和平共處。

花蓮林管處副處長王怡靖說，為鼓勵保育瀕危物種，林務局去年1月起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」將給付標的分為「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」兩大類別，瀕危物種原本有石虎、草鴞、水獺與水雉，今年10月納入黑熊。

民眾通報可獲獎金3000元，配合架設攝影機再發給5000元，這是自主通報部分，若部落成立巡守隊一年6萬元，發現黑熊蹤跡或協助老的山豬吊改成改良式陷阱，每年發給6萬元，發現蹤跡協助後續處理再加發5萬元。

林務局保育組長羅尤娟說，這是全國第一件黑熊生態給付，希望讓更多人重視黑熊生態、參與保育工作，讓人熊間和諧共處。