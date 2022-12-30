新竹縣國土計畫功能分區圖草案公展暨公聽會流程在11月29日發布，13場次均安排在周2和周4上班日。救璞玉公民行動團體認為，13鄉鎮各1場僅1個小時的公開公展及公聽會，民眾一知半解，30日下午到縣府遞交陳情書，訴求延長國土計畫功能分區草案公展1個月、反對璞玉田從農1變城鄉2－3，以及應公開公共政策資訊，落實公民參與國家治理過程。

20多名公民團體代表30下午前往新竹縣府，抗議縣府採取「快閃」做法，在短短1個月內迅速辦完13鄉鎮的新竹縣國土計畫功能分區圖草案公展暨公聽會，不只周間需要上班的民眾難以參與，且未能廣為宣傳，讓許多民眾在一知半解的情況下，無法當場提出異議。

因此公民團體認為政府應善盡公共政策資訊的公開，落實公民參與國家治理過程，協助國家推動民主政治責任，拒絕沒有公民參與的國土計畫，更希望縣府能延長國土計畫功能分區圖草案公展1個月，讓更多民眾可以仔細了解草案內容。

另外，公民團體認為，在參與多次國土公聽會後，發現台知計畫案範圍共435公頃全區原為特定農業區應直接畫為農1，卻在新竹縣國土功能分區圖裡直接歸到城鄉2－3，未來全部變成產業區和住商區，僅留36公頃為農耕區，因此反對璞玉田從農1變城鄉2－3。

對此新竹縣府回應表示，新竹縣國土功能分區圖說明會、公聽會、公展雖已告一段落，公展將至2023年1月3日結束，不過仍會持續受理陳情，所有的鄉親、團體，只要有意見隨時都可以透過書面遞送，縣府均會受理。國土功能分區的畫設資料在官方網站、新竹縣政府地政處均能隨時查閱、不會下架。

縣府也說明，地政處按照內政部國土功能分區圖畫設，台知園區已經在2004年、2015年被行政院列為國家重大建設計畫，因此畫為城鄉2－3。產發處長陳偉志解釋，城鄉2－3未來納入新訂擴大都市計畫內，與務農沒有關係。縣府也在台知園區畫出36公頃農耕區，同時維護地主務農以及贊成開發者的權益。