中國大陸與香港通關提上日程，停駛近3年的香港至大陸間高鐵將自明年1月3日起試運行。

港鐵過境鐵路總管張志強30日表示，疫情前香港早上繁忙時間人流與過境乘客不重疊，相信不會影響上班市民，港鐵會根據客流在非繁忙時間增加班次，或在繁忙時間加開特別車疏導客流。

張志強指出，高鐵方面已和大陸協議，列車將從2023年1月3日起按時間表到大陸，讓系統和車長在正式通關前熟悉運作。會根據通關日期，在復運前3天售賣高鐵車票，數量會根據實際過關人數限額。