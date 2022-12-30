中華航空迎接農曆春節旅遊旺季，因應過年旅運需求，各地區航線均規劃增班，總計明年第1季將再增班3成以上，強化航網規模。華航1月起持續增班，其中國人喜愛的日本航線，將復飛桃園－廣島及桃園－高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也增班；另外高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。

華航布局區域航線，明年1月4日復飛桃園－廣島，1月19日復飛桃園－高松，分別提供每周4班載客服務；桃園－福岡航線則增至每周8班，桃園－名古屋增至每日1班，桃園－琉球增至每周5班，1月17日起再增飛至每日1班。

高雄出發航班1月復飛大阪、首爾仁川及曼谷，農曆春節期間更擴大班次，高雄－曼谷飛航每周6班，高雄－大阪每周6班，高雄－首爾仁川每周5班；另外高雄－東京則自1月17日起增至每周6班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。

東南亞航線除了宿霧已在12月1日開航，1月2日起再開航峴港，1月20日新增清邁，緬甸仰光及印尼峇里島也將增班。

兩岸航線方面，目前桃園往返上海提供每周四、隔周日總計2周3班的載客服務，因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日1班，另桃園－香港航線1月起增為至少每日2班。

長程航線部分，1月起桃園－洛杉磯增至每周8班，桃園－溫哥華增至每周7班，桃園－維也納增至每周4班，桃園－布里斯本－奧克蘭及桃園－墨爾本則增至每周5班。