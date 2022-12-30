科技業IPO（股票首次公開發行）在2021年達到鼎盛，電動車製造商Rivian、餐廳軟體公司Toast、雲端軟體公司GitLab和 HashiCorp以及散戶最喜愛的股票交易平台羅賓漢（Robinhood）都在去年風光上市，但今年科技業的IPO市場慘到只能用「崩盤」來形容，而明年看起來可能也不會好太多。

今年美國唯一比較上的了檯面的科技業IPO是英特爾的小金雞Mobileye Global。該自動駕駛車公司10月26日在那斯達克交易所掛牌上市，當日股價大漲38%，身價從每股發行價21美元漲至28.97美元。周四Mobileye股價上漲2.77%，收在34.51美元。

Mobileye的IPO籌得近10億美元資金，而根據FactSet的數據，今年其他所有美國科技公司的IPO就連1億美元都籌不到。

這和2021年的榮景相比簡直天差地別，2021年美國至少有10檔科技業IPO籌得的資金達到10億美元或更多，這還不包括Roblox、Coinbase和Squarespace的直接上市案，這幾家公司滿手現金，不需要引入外部資金。

但到了2022年，情況徹底翻轉，投資人對於風險和樂觀的成長前景不再買單，並轉向那些真正有賺錢、其資產負債表足以抵禦經濟衰退和利率持續升高的公司。

在看到有些IPO「前輩」的股價從去年的高點暴跌50%、60%、甚至有些崩跌超過90%後，一些正在籌備IPO的公司決定改變上市計畫。

根據安永會計師事務所（Ernst & Young）在12月中旬發布的IPO 研究報告，2022年IPO收益總額暴跌94%，從1558億美元跌到86億美元。截至該報告發布時，第四季的IPO交易料將是今年最慘淡的一季。

股票研究公司New Constructs執行長David Trainer表示，投資人首先需要認清現實，並重新根據基本面而非遙不可及的「光明前途」來評估新興科技公司的價值。

紐約證券交易所總裁Lynn Martin日前表示，她對2023年抱持樂觀的看法。因為「積壓的IPO交易從未這麼多」，一旦市場波動開始消退，IPO活動就會回溫。

不過，Thomvest Ventures常務董事Don Butler表示，在2021年的狂歡之後就是痛苦的宿醉。他預期明年IPO市場不會明顯好轉，聯準會持續升息使經濟陷入衰退的可能性升高，目前還沒有跡象顯示投資人樂於承擔這樣的風險，「我所看到的是企業正緊盯著B2B和消費者需求都在持續減弱，這會讓2023年也變得很艱難」。