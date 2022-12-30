上海市重症高峰已慢慢出現。圖為瑞金醫院急診室。（圖：瑞金醫院提供）

據澎湃新聞報導，近日上海多家三級醫院急診量猛增。12月29日晚，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真表示，「隨著新冠感染者數量的增多，急診就診量已經翻了一倍，重症高峰已經慢慢出現了，我們正在集中力量，確保重症患者的救治。」

與瑞金醫院一樣，面臨急診大考驗的還有上海多家三級醫療機構。在仁濟醫院，連日來120救護車接診量逐日攀升，東院和南院兩個院區12月28日一天共接到269輛救護車，位居全市市級醫院前列。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭透露，「其中，東院區急診就診量已達1500人次／天，南院區急診量也在1000人次／天。」

報導稱，當前，前來上海市三級醫療機構急診的患者群體中，仍存在少部分「非急診」需求的人群。對此，多家三級醫院發出呼籲：「非急診」患者可以通過普通門診或區級醫院、社區衛生服務中心「分級診療」，為危重症患者的救治讓出一條「生命通道」。

陳爾真表示，目前上海市各社區的診療能力和藥物儲備正在逐步提升。接下來，新冠抗病毒藥物供應也將向社區衛生服務機構傾斜，其中包括大陸國產、進口小分子治療藥物，在醫生的指導和評估下，滿足部分社區病人的診療需求。

瑞金醫院：急診就診量翻倍，「非急診」需求仍存在。

「隨著新冠感染者數量的增多，重症高峰已經慢慢出現了，急診壓力很大，人手很緊張。」陳爾真表示，該院這兩天來，發熱門診的就診量出現了下降趨勢，從以往的600人次／天已降至300人次／天，但急診的就診量出現明顯增長，較之前翻倍，達到了1500人次／天。

陳爾真坦言，當前，前來急診的新冠感染者佔據80％，其中老年人比例又佔了40％-50％，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重，在65歲以上老人中有肺炎表現的佔了一半左右，「在收治入院的病人中，主要包括有重症化傾向的，以及出現低氧血症、胸悶氣促的危急重症患者等等，我們需要密切觀察他們的生命體徵變化，第一時間採取救治的措施。」

「對於三級醫療機構而言，集中力量救治重症患者，是當前的重中之重。」陳爾真發現，在該院急診中，也存在一些「非急診」需求的病人，如一些沒有基礎性疾病的年輕人在感染新冠後，出現了發燒、咽喉痛、輕微咳嗽等，但沒有一點胸悶、氣促的情況，跑來急診排了長隊，最終也沒有查出任何肺炎的表現。

陳爾真提醒，還有一部分病人存在就診誤區，「有人一咳嗽，就跑來急診，想要醫生幫忙開抗生素吊點滴。新冠感染是由於病毒引起的，而抗生素是針對細菌感染的，盲目吊點滴並不能對病情起到緩解作用。」

除此之外，還有一些人專門跑來醫院配新冠抗病毒藥物，想為自己或家裡的老人備點藥，陳爾真對此表示：「這也是沒有必要的，並不是所有人都需要抗病毒藥物治療，這一藥物也需要規範使用，即使在三甲醫院，這一藥物也主要針對住院病人使用。在門診中，醫生也會根據病人病情的嚴重程度，如肺炎滲出的情況來綜合判斷，嚴格把握用藥指針，抗病毒藥物絕對不能濫用。」

陳爾真同時呼籲，針對一些沒有基礎性疾病的人群，如果僅僅存在發燒、肌肉酸痛、輕微咳嗽，沒有明顯的胸悶、氣促情況的，可以優先選擇社區衛生服務機構或區級醫院就診。

「目前，社區的診療能力和藥物儲備正在逐步提升，如果不屬於高風險感染人群，僅存在一些普通感染症狀的，區級醫院和社區衛生服務機構也能滿足診療需求。如果症狀相對嚴重的，社區醫生也會根據病人的情況進一步判斷，是否需要轉診到上一級醫療機構，這樣也是為了保證分類治療、合理就醫。」陳爾真進一步透露，接下來，新冠抗病毒藥物供應也將向社區衛生服務機構傾斜，其中包括大陸國產、進口小分子治療藥物，在醫生的指導和評估下，滿足部分社區病人的診療需求。

仁濟醫院：120救護車來院數量明顯增長，老年人大部分存在肺炎表現

莊旭表示，「現在，我們的發熱門診就診量較前一段時間下降了，但急診的就診量增加明顯，不少人是因為出現了咳嗽症狀，前來醫院做進一步的CT檢查。」

莊旭介紹，在位於浦東新區的仁濟醫院東院，急診的就診量此前維持在900-1000人次／天，但現在已經達到了1500人次／天，加上發熱門診就達到2100人次／天。而在位於閔行區浦江鎮的仁濟醫院南院，急診的就診量此前維持在500人次／天，現在翻了一倍，達到了1000人次／天。

急診就診量逐日攀升過程中，120救護車來院數量連日來也有明顯增長。

莊旭透露，目前，仁濟醫院120接診量在全市市級醫院中處於前列。12月28日一天，東院區和南院區加起來，來了269輛救護車，前天兩個院區也來了238輛，每天數量都在攀升，「大多數120送來的人為老年人，大部分都存在肺部炎症的表現，以低氧、胸悶症狀為主，還有一些是腹痛、消化道出血等專科急症。」

莊旭注意到，當前，急診病人大幅度增長背後，也有一部分人並非那麼緊急，有人一出現咳嗽，就來急診拍CT，不少為年輕群體，「我昨天在預檢台，1個小時就遇到了10多個這樣的病人，年輕人居多，大部分已經沒有發燒的症狀，只是來看一看咳嗽。」

莊旭直言，目前在新冠感染人群中，部分年輕人症狀較輕，即使他們的肺部有少量滲出，大多也屬於輕症表現，口服一些藥物就可以了，不是所有肺炎的人群都需要住院治療，真的出現「白肺」的情況也很少，大家不必太過於驚慌。

在莊旭看來，當前對於三級醫院來說，最重要的是關注有基礎性疾病、新冠感染的高齡老人，這部分群體由於年紀大了，耐受性差，存在低氧、胸悶、氣促的可能性大，發展為重症的可能性也很高。

「臨床上，在新冠重症指標中，指脈氧93％以下就是其中之一，這類人群要特別注意。目前，重症患者主要也以基礎性疾病多、高齡老人為主。對於一些相對輕症的患者，我們會建議通過互聯網醫院來進行咨詢、配藥等。」莊旭表示。

莊旭同時呼籲，一些已經陽康的人群尤其是年輕人，如果還存在咳嗽的症狀，一方面可以選擇該院門診進行常規診療，進行一個常規的CT評估，將急診資源讓給真正有需要的老年人等脆弱人群，一方面也可以選擇前往一些區級醫院或者具備相應診療條件的社區衛生服務中心。