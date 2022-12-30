中央流行疫情指揮中心28日宣布，自明年1月1日0時至1月31日（航班表定抵台時間）止，搭乘自大陸4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來台旅客，入境時須於機場（或港口）PCR檢測，桃園機場配合政策已在入境管制區內架設好採檢區供旅客使用，行政院長蘇貞昌預計31日前往視察準備狀況。

機場公司表示，已規畫大陸返台航班集中停靠在D7至D9登機門，並將D7至D10的入境通廊作為入境採檢專用空間，避免與其他地區入境航班旅客混流。此外，機場公司在採檢區內架設20格一般採檢區及2格嬰幼兒專用採檢區，並設置入境檢疫自助申報機，方便疾管署人員採檢作業。

農曆春節將至，國人返台人數漸增，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，1月起至除夕自大陸返台旅客上看2萬1千人次，機場公司呼籲旅客遵守檢疫措施，並配合現場人員指揮與引導，以加速入境效率。