總統蔡英文27日召開記者會，宣布自2024年起，2005年1月1日後出生的役男，義務役役期延長至一年。這也是睽違745天，蔡英文首次跟媒體互動，但她說話卻出現支支吾吾地情況，還不時發出「痾...」的語助詞，自立晚報更是形容她「不再有當年銳意」。但媒體人謝寒冰對此卻有不同解，他今（30）日在節目《大新聞大爆卦中》指出，蔡英文的表現只能用「懶」一個字總結，過去這兩年都只有在準備好的場合出現，那天遇到不想回答的問題才會「痾個半天」。

謝寒冰對於蔡英文在記者會的表現，直言就是一個字懶，她過去這兩年太懶惰了，只會在準備齊全的場合出現，且蔡英文也不想去回答沒準備的問題，但那天媒體問題相當多，所以她就被迫去回答很多自己不想回答的東西，到最後只好「痾個半天」。他也批評，蔡英文桌上已經放了很多稿子，結果反應還是相當糟糕，真的是很奇葩。

謝寒冰還調侃，蔡英文身體惟一的狀況應該是有點運動欠佳，現在多運動一下應該就沒事了。他強調，蔡看起來就是一個長期沒接受挑戰的人，政策也不管，就是要一意孤行，自己想怎樣就怎樣，不然就是聽美國爸爸的話。

對於蔡英文，謝寒冰也給出建議，反正都不想管事情了，就應該放手讓賴清德去做，而且放得更多一點，帶著賴清德去和美國接觸，讓賴直接從美方手上接任務，這樣才是真正幫助到賴清德跟民進黨。