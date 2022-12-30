This bird didn't fly and risked its life... pic.twitter.com/e5UIQrQJvW — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 29, 2022

社群網路推特（Twitter）上一支影片引起網友熱議，眼看一台農耕機就要從一個鳥巢上壓過去，鳥媽（爸）依然堅持不肯離開護著寶貝鳥蛋，更有網友怒斥，為了博取社群網路流量，把攝影機放在鳥巢前面拍攝影片是不是太過份。

鳳頭距翅麥雞（Vanellus chilensis）是鴴科的一個物種，牠們廣泛分佈在南美洲河岸或開闊的草原。(Shutter Stock）

不過，巴西民眾卻覺得這很正常，當地人稱牠們為：Quero-Quero，真正的名字叫做鳳頭距翅麥雞（Vanellus chilensis）是鴴科的一個物種，牠們廣泛分佈在南美洲河岸或開闊的草原。牠們會在任何長草的地方出沒，包括在城市裡的足球場上，有的時候還會在機場附近築巢，造成了航空交通的問題，也因為牠們一定、堅守鳥巢死不離開的生態模式，所以到了繁殖季節，南美洲各國的民眾都會在牠們的鳥巢旁邊叉上很明顯的標記，有的是長竿子；有的是其他形式，然後自己避開就好。

Ela se chama "Quero-quero", e não importa o seu tamanho, se vc passar perto do ninho dela, eles voam e atacam a sua cabeça!!!



Vivem e se aninham em pastagens e gramados. Todo campo de futebol, tem pelo menos uma família deles... — Leandro Kempa 🚩 (@Kemparski) December 30, 2022

在熱衷足球的巴西，就有機會看見球場上插著這樣的標記，提醒足球員自己避開。

é tipo um quero quero que invade campo de futebol, mas jogando bola pic.twitter.com/tR4lbrnDsq — oCaioSan 🇧🇷🇨🇱 Sudaka (@ocaiosan) November 23, 2022

很明顯，駕駛農耕機的農夫知道他們在做什麼。他們把攝影機放在鳥巢旁邊，專門觀察，以避免傷害鳥類。你可以看到農耕機在這樣做的時候，慢慢升起了刀片，避免弄傷他們。因此就讓我們靜下心，欣賞一下鳥媽（爸）勇敢無私的愛。