新竹市長高虹安喊徹查「大秘寶」，上任後將鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等三大案。中廣董事長趙少康指出，大家睜大眼想看新竹市長高虹安揭發新竹的「大祕寶」；而這次九合一選舉，國民黨謝龍介若能當選台南市長，台南的「祕寶」一定更驚人。

趙少康今(30日)在臉書粉專表示，九合一選舉後，台南的黑金與官商勾結亂象才受到關注，好好的「文化首都」竟藏汙納垢，這都是民進黨執政長達30年沒有輪替的惡果，是民主政治最壞的示範。檢調選後才開始起訴學甲爐碴案的郭再欽、偵辦前經發局長陳凱凌收賄案。

趙少康指出，高虹安選上新竹市長，大家睜大眼想看她揭發新竹的「大祕寶」，如果這次九合一選舉、國民黨謝龍介當選台南市長，台南的「祕寶」一定更驚人，可惜最後功虧一簣。

趙少康表示，副總統賴清德到現在都被台南鄉親視為「賴神」，看來，他除了是下屆民進黨主席，2024年還會代表民進黨參選總統，卻到現在沒對台南的亂象講過一句話，總統蔡英文更只忙著要年輕人多當兵，對民進黨的黑金腐敗視而不見。若繼續把台灣交到這些人手上，會跟台南一樣，不輪替，就臭不可聞。