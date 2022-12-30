姜太公道場兔年國運籤。（姜太公道場提供）

兔年即將到來，目前國際局勢混亂，全球尚未脫離新冠疫情陰霾，我國國運究竟如何？陽明山姜太公道場請示兔年國運籤，姜太公賜予「巽坤」卦，指示台灣在世局混沌當中，將會脫穎而出，但關鍵在於閣揆是否改組，並警示當官者要有風骨，當進則進，當退則退，上台有上台的智慧，下台有下台的優雅，否則將帶來整船溺水！

根據新出爐的姜太公兔年國運籤，籤詩內容為：「玉出崑岡石，舟離古渡灘，行藏終有望，用舍不為難」。道場主席羅世新指出，此為上上卦，台灣在老天安排之下，兔年將選出一位為台灣開創新局的總統，讓世界看見台灣！若從卦象解釋國人關切的兩岸關係，將可化危機為轉機。針對國內政局，卦象則顯示，內閣必須改組，才能為台灣帶來一番新氣象！當局者必須順應天意民意，不能勉強留任！

對於2024總統熱門人選，姜太公道場也一併請示卦象，包括：新北市長侯友宜在政治人物民調高居第一；台中市長盧秀燕運勢很強；副總統賴清德將會成功協調黨內各派系立場，成為綠營共主；前副總統陳建仁將有「新任務及使命」，極可能接替蘇貞昌擔任閣揆；前台北市長柯文哲的卦象看出想從兩岸交流突圍；代表戰鬥藍的趙少康則將在大選扮演舉足輕重的角色。

農曆春節來臨之際，國運籤話題總引人關注，如何在新年旺運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會。希望新年之際，國人能得到姜太公及五路財神加持護佑，諸事吉祥。

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