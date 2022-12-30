桃園市大溪老街每到假日總湧入大量遊客人車潮，武嶺橋頭信義路、月眉路口是八德往來大溪老街重要路口，平時車流量相當大。近期地方謠傳信義路外側車道直接右轉會被開罰，引起民眾恐慌。桃市府交通局回應，為解除誤會，將增設告示牌提醒紅綠燈為信義路直行車道專用號誌，外側車道不受號誌管制。

近來大溪地方社團謠傳，武嶺橋頭信義路外側車道右轉月眉路，若未視信義路號誌而直接右轉，會被科技執法開罰，相關訊息流傳，引起不少在地民眾恐慌，因長期以來外側車道都直接右轉，怕因此吃下多張罰單，市議員陳治文接獲陳情後立即向交通局詢問。

對此，交通局交通工程科說明，信義路往武嶺橋方向外側車道為右轉車道，不受號誌管制，用路人可直接右轉，不過也提醒民眾右轉時仍須注意車前情況、減速慢行並留意行人通行，為解除市民誤會，預計農曆過年後在紅綠燈號誌旁增設「信義路直行車道專用號誌」告示牌，提醒民眾注意。

警方也說，該路口設有科技執法取締鏡頭，僅針對信義路中間與內側車道；外傳外側車道右轉月眉方向或左轉停等路口處，尚無科技執法，提醒勿亂傳訊息，警方依規定取締違規，請用路人確實遵守交通規則。

陳治文提到，透過這件陳情案闢謠，他們發現該外側車道也有畫設左轉線，無論小型或大型車都因迴轉半徑不足，導致左轉有困難，部分車輛直接左轉進入快車道，易造成壅塞或事故。

交通工程科回應，當初因台3線車流量大經常壅塞，一旁加油站出來的車輛難以駛入車道，才在外側車道畫左轉標示，提醒要在此左轉的用路人，要先左轉開到月眉路口停止線停等紅燈，待綠燈亮起才能再左轉，等於要「類兩段式左轉」，同時也請駕駛注意，勿於該外側車道直接大迴轉，相當危險。