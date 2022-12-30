資訊科技日新月異，越來越多工作需要人手一台電腦作業，大多使用公司提供的公務電腦。近日一名網友耳聞，有傳言警告別在公務電腦安裝LINE，原因是對話都會被公司IT看到。底下不少IT坦言確實能透過螢幕監控，甚至還能側錄，有苦主透露，自己還因此被公司開除。

這名網友在Dcard發文，他聽聞部門流傳，千萬別在辦公室電腦安裝LINE，因為對話全都會被公司IT看到，但在他印象中，LINE的訊息都有加密，IT頂多只能透過遠端監控，好奇是否有人知道實情？

貼文引起熱烈討論，不少網友直言雖然LINE有加密，但仍能透過螢幕監控，「你都說了畫面監控啊，誰還管你傳送過程加不加密」、「可以遠端偷看，使用者不會知道」、「line有加密啊，看你螢幕就好了」、「連私人電腦都可以被監控被盜取了，請問公司的電腦全都要經過it，那為啥不行？」。

另外，有幾名疑似IT的網友透露，由於電腦是使用公司網路，大公司都有裝網路monitoring，老闆需要就能跟IT調紀錄，甚至如果有裝特定軟體，還能夠側錄所有通訊軟體。其中一名網友表示，他曾每個月做一份統計報告秘密給最高主管，內容包括員工常使用的網站、時間，個別員工上網時數，並把前20名交給主管。

一名苦主親曝慘痛經驗，自己剛出社會就因此被資遣，因為她與同事私下抱怨的對話全被公司看光，而公司也不諱言的說「電腦是我買的，每部都有裝遠端監控，你們的對話，當下都看得清清楚楚」。

根據人力銀行104調查顯示，平均有4.6%的公司，會監看員工使用公司電腦通訊軟體的內容，且公司規模越大，監看比例越高。30人以下小企業有3.9%會監看；500人以上大企業有10.5%會監看。

不過，公司監看員工公務電腦通訊軟體內容，實際上合理且沒有侵犯員工隱私，因為公司電腦必須是公務使用，為了確保員工不外洩營業秘密，公司可以監看。