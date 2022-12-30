政府打房一波波，房巿吹冷風，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今日表示，政府在總體經濟不佳、市場景氣低迷的情況下，還要強推平均地權條例，對政府只有「心寒」兩字！

楊玉全說，建築業面臨缺工問題政府束手無策，央行與金管會組成國家隊連手砍斷中小型建商資金鏈，賣不出去的房子還要課徵囤房稅；除升息外，配合各項政策要求造成的成本愈疊越高，政府標售土地又屢創新高。

在這樣艱困的經營環境下，建築業在銀行的逾放比只有0.05％，相較之下，國銀整體貸款同期約0.16％，呆帳比率遠高於建築業，但是再怎麼良好體質的產業，也禁不起這樣的集體霸凌。

楊玉全說，一個健康的人，被政府踹成重傷，還被嫌說行動不良，所以要來「健全」他，這種缺乏溫度的施政方式，簡直比漫漫冬夜還冷！

自房地合一税在105年開徵，到今年11月為止，總共收了1124億，扣除10％中央統籌分配款後餘額1012億，全部拿來挹注長照基金，楊玉全認為也應該拿來照顧年輕人的租購屋需求，來平衡房價的問題，而不是只拿一個國內產業還有它的員工當作選舉祭旗對象。

楊玉全認為，政府對於因為成本推高的房價，完全視若無睹，一刀切認為是炒房帶動，如果平均地權條例修法藉由把私法人趕出市場、員工與公司連坐處罰、重罰5000萬元、用獎金讓檢舉滿天飛，弄到不動產市場糾紛不斷下，房價還是下不來，政府有哪個官員願意負責？

楊玉全呼籲政府不要一直用錯誤的手段，將中小建商鏟除、數以萬計從業人員因此失業，只有造就財團型的建商寡佔市場，反而讓消費者減少選擇機會。