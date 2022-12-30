北市2023跨年晚會「台北最High新年城」將在明晚登場，但北市疫情近日有升溫趨勢，北市衛生局專委紀玉秋呼籲，民眾參與活動時配合防疫措施，包含參與活動仍建議民眾戴口罩，並勤洗手注意消毒，若有發燒、呼吸道症狀、腹瀉等疑似症狀者，不建議參加等，此外，北市公費流感疫苗共採購74萬1243劑，截至今日已全數用完。

紀玉秋表示，近期北市疫情升溫，連兩周增幅達2成，且跨年活動人潮較多，不易與不特定人士保持社交距離，建議民眾參與活動時配合七個措施，包含與不特定對象無法保持社交距離時，仍建議要戴口罩、飲食前務必清潔手部，避開人潮擁擠處、勤洗手或注意手部消毒。

紀玉秋也說，自主防疫、自主健康管理者，要先快篩陰性後再參加大型活動，而有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾，或未接種疫苗的長者、幼兒等高風險對象，不建議參加，參加活動後若有發燒、呼吸道症狀，要儘速快篩及就醫。

紀玉秋指出，由於今年跨年晚會不設置管制區，也無限制參加人數，預期人潮會比去年多，北市府在活動會場周邊也設置7處醫護站，備有酒精、額溫槍等防疫用品，也呼籲符合COVID-19疫苗接種資格者，儘速預約接種。

此外，北市公費流感疫苗共採購74萬1243劑，截至今日已全數用完，疾管科長張惠美說明，近日氣溫轉冷流感病毒活躍，全國累計19例流感併發重症病例、3例死亡，其中北市重症3例、1例死亡。

張惠美也說，流感症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，北市公費流感抗病毒藥劑合約院所計388家，有類流感症狀民眾可由醫師判斷，評估是否符合用藥條件，以把握用藥時機。