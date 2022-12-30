南投縣長許淑華對學生的創意讚譽有加，與苗栗縣賢德高職、料理賽冠軍隊伍合影。（楊靜茹攝）

南投農產運銷公司改裝賣場創立南投豬事文化園區，30日舉行「豬肉外帶速簡餐創意料理賽」，邀12所學校參賽，透過學生的創意研發美味料理，作為未來園區外帶餐點的參考，南投縣長許淑華對學生的創意讚譽有加，期待遊客到親子公園遊玩，享用熱呼呼的創意料理，並採購伴手禮回家，帶動觀光發展。

南投豬事文化園區30日舉辦速簡餐創意料理賽，賽制以豬肉為主要食材，要參賽者發揮創意，製作各種美味的豬肉料理，作為明年中推出「豬肉外帶速簡餐」的參考。澎湖科大、僑光科大、弘光科大、育達科大、朝陽科大、南開科大、仁德醫護管理專科、明道中學、賢德高職、龍德高職、水里商工、同德高中餐飲相關科系學生組隊參賽。

許淑華在農產運銷公司總經理周義雄、評審等人陪同下為選手加油打氣，同時為與吉祥物GOGOPIG代言年節商品。許淑華表示，南投農產運銷公司經營40年，這些年來持續提供優質的豬肉，無論品質或數量在中南部地區都屬大宗，明年將透過外帶服務，讓民眾透過得來速方式購買新鮮可口的美食。

苗栗縣賢德高職餐飲科學生獲「豬肉外帶速簡餐創意料理賽」冠軍。（楊靜茹攝）

台中市明道中學餐飲科學生製作可樂餅等創意料理奪得亞軍。（楊靜茹攝）

周義雄說，農產運銷公司賣場緊鄰名間親子公園，重新整理成立「南投豬事文化園區」，不僅有很多可愛的豬豬公仔裝置藝術，明年5月也將推得來速服務，此次12校學生推出創意料理，由苗栗縣賢德高職奪冠，台中市明道中學、僑光科大及弘光科大居第2至第4名，其餘則是佳作，這12道料理未來都有可能出現在園區的賣場販售。