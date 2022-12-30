魏如萱。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

艾怡良。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

2023台南好Young跨年演唱會明晚登場，由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒及婁峻碩組成的「五堅情」，擔綱跨年晚會倒數完後的壓軸演出，這也是5人首度在台南全員合體參加跨年晚會，預計將帶來30分鐘精彩表演。

「五堅情」已連續3年參與台南市耶誕跨年系列活動。2020年首度合體到新營體育場參加「青春流行夜」演唱會，結果碰到疫情，不得不延到跨年後，2021年則只有「四堅情」登上耶誕演唱會，今年總算合體成功，並擔任跨年晚會倒數後的壓軸演出。

「五堅情」表示，今年跨年夜將有個別成員獨唱及全體合唱，目前團員除加緊練唱，今天中午也特地到現場彩排，希望明天能帶給觀眾最完美演出。由於今年是5人首度合體在台南跨年晚會演出，南部粉絲都相當期待，5人既開心也榮幸，還特別提及最喜歡台南蝦捲和牛肉湯，尤其對牛肉火鍋念念不忘。

同樣想念台南美食的還有金曲雙天后魏如萱和艾怡良。今年台南跨年晚會登場後，魏如萱已有台北小巨蛋的演唱會計畫，艾怡良則將進行特別的Live house 巡演。魏如萱說，每次到台南都很想品嘗沙茶火鍋、黑糖冰以及很多好吃甜點咖啡店；艾怡良則最喜歡台南的米糕、碗糕、蝦卷。

市長黃偉哲強調，由於今年跨年卡司超強，不少民眾為搶占舞台前最佳位置，提前多天於永華市政中心西側廣場搭帳棚守候，呼籲歌迷朋友注意加強保暖措施。

此外，今年活動全面提升公共安全等級，除動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量，請民眾事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，也要戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

市府指出，明晚跨年活動晚間6點開始暖場表演，7點正式演出至凌晨0點30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區，OTT直播部分有中華電信Hami Video。民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、台南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看。