2022年邁入尾聲，因應近年美股熱潮，兆豐證券領先業界於2023年元旦推出美股「Mega GO 每股購」手續費優惠活動，以「每股計價」的收費方式，對於想買進蘋果、谷歌等高單價美股的投資人來說可謂是一大福音。

兆豐證券為讓投資人輕鬆投資美股，首創以「每股計價」的手續費收費方式，與原有以價金計費的方式，兩種收費方案任投資人選擇。兆豐證券2023年新春首推手續費優惠方案，與投資人一起迎接兔年新氣象。

在經濟全球化的世代，投資不再只有國內市場一種選擇，以今年前10個月證券商受託買賣外國有價證券成交金額來看，以美國最高，占比高達76.8％，顯示美股仍是投資人重要的布局市場。兆豐證券e雷達無需隨時開著電腦便能輕鬆盯盤，條件單提供快速、多條件、定時、定量、長效多樣的盯盤策略，可靈活使用策略操作標的，提升看盤效率。在e雷達中只要設定好監控條件，於觸發時，由Mega理財小秘書及行動VIP進行推播或透過Email通知，隨時掌握進出場時機。活動期間透過電子交易平台「行動 VIP」申請美股即時報價服務，讓投資人進入美股市場前有完整的工具配置，掌握投資先機。