每逢連假期間古坑綠色隧道、虎尾高鐵站、劍湖山世界周邊交通壅塞，雲林縣警局規畫元旦連假交管措施，劍湖山世界31日將舉辦跨年晚會，周邊道路交管時間為31日上午6點起至元旦凌晨3時，有6個路段禁止臨停並加強取締，尤其是東西向78線快速道路。

雲林縣警局表示，劍湖山遊樂園區內預計可容納自小客車2500輛、機車2000部，當天園區車位與周邊道路若停滿，將適度疏導自小客車、大型車改道至其他路段停車。

警方表示，往年跨年煙火施放時，常有民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演，31日將加強派遣警力於台78線上勸導、驅離違規民眾，不聽勸者將依法取締告發。

另外，雲199線、雲212線（光昌路）、雲210線（光華路）、永光外環道（光興路）、慈光寺產業道路、六斗坑工程道路等雙向禁止停車。

虎尾高鐵站元旦連假期間每天早上8點到晚上10點，所有接送車輛強制右轉站前東路以增加儲車空間，不能直接進入高鐵站入口，乘客務必預留時間。

雲林縣警局說，古坑綠色隧道（台3線）兩側路肩均可停車，如停車空間不足，可停放至對向慈靈宮及古坑驛站旁停車場。