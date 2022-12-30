微信公眾號「海南疫情防控」消息，海南省新冠疫情防控新聞發布會第八十四場30日在海口舉行。近日海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50％。海南省疫情防控工作指揮部綜合組副組長、醫療救治組副組長，省衛生健康委員會黨委委員、副主任李文秀通報全省新冠疫情防控工作有關情況，指三亞、海口整體已過感染高峰，全省預計感染率已達50％。

新冠病毒流行期間，海南省持續開展全省醫療機構發熱門診、發熱診室就診人數及新冠病原學檢測情況監測，加強全省總體核酸檢測情況、哨點醫院監測，開展了基於網路的海南省居民新冠感染狀況調查，通過多管道監測預警，綜合分析結果顯示：近日，海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50％。各市縣進展不一，呈現「2＋5＋12」分類：三亞市、海口市整體上已過感染高峰（截至12月25日，調查感染率為57.1％、52.8％），保亭、儋州、定安、五指山、東方等5個市縣接近50％（感染率介於41.0％－48.5％），其他12個市縣處於快速「爬坡期」（感染率介於25％－37.5％）。

網路調查顯示，12月19日－25日，城市感染率超過40％，而農村地區約為24％，提示城市地區首先迎來感染高峰，農村為第二波高峰。從感染人群看，20－29歲組感染率最高，達40.1％；其次30－39歲和40－49歲分別為38.6％、35.9％，60歲以上為19.3％，提示社會活躍度高的青壯年先期迎來感染高峰，隨後是老年人和兒童感染高峰。以上數據表明，海南省現行的防控措施，一定程度上起到了「緩疫」、「壓峰」、「錯峰」作用。

大陸發布「二十條」後，海南省積極採取「3＋2」防輸入措施；對重要機關、酒吧等娛樂場所加強管控、採取逐步優化放開的策略；根據疫情形勢，大中專院校學生放假，中小學生上網課；加大宣傳力度，在疫情流行期間，海南省公眾自我防範意識增強，自覺佩戴口罩，保持1米線，聚餐、聚會活動自發減少，在一定程度上緩解了疫情的傳播擴散。海南省目前的毒株主要是BA.5.2，相對其他毒株感染後症狀比較輕。

目前，海南全省定點醫院和亞定點醫院儲備醫務人員總量5662人，共設置發熱門診（診室）的有462家，設置診室數1478間，每天最大可承接15萬人就診量。全省發熱門診（診室）就診量仍持續增加，發熱門診就診量從12月11日的1238例快速上升至12月27日的36582人次，之後開始下降，29日為32100人次；陽性檢出率從12月11日的11.31％上升至12月19日峰值47.01％，此後連續總體呈下降趨勢，12月29日陽性檢出率降至30.61％，發熱門診陽性病人數進入平台期。隨著海南省人群感染率的增加，重點企業、重點機構正常生產生活秩序受到一定影響。全省核酸檢測陽性率持續上升，從12月1日的0.0033％快速攀升至12月26日的14.68％。

為進一步緩解各醫療機構診療壓力，海南省於12月29日面向社會發布醫療機構志願者招募倡議，目前部分醫療機構已經陸續收到志願者報名資訊。省衛生健康委、省文明辦、團省委和省總工會也將聯合共同推進落實。隨著元旦、春節假期的來臨、城鄉流動增加，以及海南省冬季候鳥人群激增，入境政策調整等因素，一定程度上會促進疫情傳播，導致海南省會出現多個小高峰，帶來新的感染及重症風險。且隨著老年人感染率的進一步增加，海南省即將面臨住院、重症的高峰挑戰。在城市疫情回落的同時，可能會在農村地區出現次高峰，需進一步做好農村疫情應對準備工作。

下一步，海南省將按照「乙類乙管」防控新要求，調整完善海南省相關防控政策，將工作重心轉移到保護重點人群、降低重症和死亡。並圍繞重點人群、重點機構、重點行業、以及大型密閉重點場所和大型活動管理等「三重一大」，科學規範做好防控工作。