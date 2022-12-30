許多人出現胸痛狀況時，直覺認為是心臟問題所致，但也可能是其他疾病引起。肝膽腸胃專科醫師吳文傑提到，造成胸痛的疾病大致可分為7種，分別是胃食道逆流、肌肉或骨骼疾病、心血管問題、腫瘤、身心科疾病、帶狀皰疹、氣胸等。

肝膽腸胃專科醫師吳文傑在臉書粉專指出，胸痛不僅是胃食道逆流非典型症狀之一，也是臨床經常聽到病患主訴的症狀，不過胸痛感覺很主觀，每個人的痛度也都不同，而大部分胸痛都是由輕微疾病引起，胸腔又是重要器官，若出現疼痛狀況，一定要立即就醫，千萬不要拖，以免錯過治療黃金時間。

吳文傑醫師說，胃食道逆流或食道發炎會引起脹氣、喉嚨異物感、咳嗽等，就可能導致胸部產生疼痛感。第二是「胸部肌肉或骨骼疾病」，指的是運動過度或外傷病史，但症狀非常明顯，只有特定按壓點的局部疼痛。第三為「心血管疾病」，屬於可能致命的疾病，例如心肌梗塞、心肌缺氧、主動脈剝離。

再來是「腫瘤」，當腫瘤壓迫到肌肉、血管或神經時，就可能造成鄰近器官不適，產生胸痛感，吳文傑舉例說明，過去曾有患者有胸痛問題，卻被當成胃食道逆流處理，他痛到受不了做深入檢查，才發現食道附近長腫瘤。最後則是「身心科疾病」，尤其是焦慮症或恐慌症，還有帶狀皰疹、氣胸，都可能造成胸痛。