台東家扶中心今天帶領台東16戶寄養家庭及32名寄養兒少至延平鄉「紅葉谷綠能溫泉園區」泡溫泉，在歲末年終舉辦寄養家庭分區座談暨親子聯誼活動，讓寄養家庭及兒少在疫情漸緩時，創造更美好的回憶。

台東家扶中心今天舉辦寄養家庭分區座談暨親子聯誼活動，手作防蚊乳液。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

活動包括地熱導覽、溫泉及戲水活動、手做防蚊乳液等，讓寄養家庭及兒少除了增加對地熱的認識以及建立基本知識，也透過輕鬆的活動安排互動更放鬆和愉悅，幫助感情升溫。

台東家扶中心今天舉辦寄養家庭分區座談暨親子聯誼活動，戲水活動。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東家扶兒少寄養服務由台東縣府委辦台東家扶中心執行，今年台東地區總計有46戶寄養家庭，年度總安置童數為57名兒少，這群兒少有63％安置主因是「疏忽照顧與身體不當對待」，更有將近半數的兒少屬於發展遲緩或有特殊需求，以至於寄養家庭父母需要投注更多的心力照顧。

台東寄養家庭平均服務年資為10年以上，寄養父母的年齡以51至60歲居多，呈現出寄養家庭高齡化的現象，在照顧特殊需求的兒童，需投注更多精力，也因此把「自我照顧」放在後面。

台東家扶中心今天舉辦寄養家庭分區座談暨親子聯誼活動，地熱導覽。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

分區座談會讓家長間分享及討論在照顧兒少期間遇到的困難和教養觀念，更多親職技巧的交流，同時引導家長回顧整年的生活，將焦點放在自身以感謝自己1年內的付出及努力，學習內觀自我。

台東家扶中心鍾澤胤主任表示，許多受創與特殊需求的寄養兒少需要寄養家庭投入大量時間、心思及精力，陪伴寄養兒少走過這段歷程，為協助寄養父母釋放壓力、彼此支持，也很感謝寄養家庭這一年的付出，讓寄養兒少在安全健康的家庭環境下被滋養長大。

每年3月至5月為台東家扶中心的寄養家庭招募月，屆時也歡迎年滿25至60歲、國中以上學歷、有穩定收入及家中有足夠空間者，報名加入寄養家庭的行列，為這群需要的兒少付出一份心力。